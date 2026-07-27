Sénégal: Plus de six millions de visiteurs attendus au Magal, selon Serigne Cheikh Abdoul Ahad Mbacké

Touba — La capitale du mouridisme, Touba (centre), se prépare à accueillir plus de six millions de fidèles à l'occasion de la prochaine édition du Grand Magal, le 2 août prochain, une affluence qui confirme le rayonnement grandissant de cet événement annuel, tout en mettant en exergue les défis auxquels la cité religieuse se trouve confrontée en termes d'infrastructures sociales de base, a déclaré le président de la commission culture et communication du comité d'organisation, Serigne Cheikh Abdoul Ahad Mbacké Gaïndé Fatma.

"L'année dernière, nous avons enregistré 6.594.000 visiteurs. Depuis 2011, nous effectuons un décompte des fidèles participant au Magal et nous constatons un taux de progression annuel de 5 %. Nous nous attendons à recevoir autant de monde, voire davantage cette année", a-t-il déclaré dans un entretien accordé à l'APS.

Selon lui, cette progression régulière du nombre de fidèles et de visiteurs fait du Grand Magal de Touba l'un des plus importants rassemblements religieux du continent africain.

"Tous les quinze ans pratiquement, le nombre de participants double", a-t-il souligné, estimant que cette croissance constitue à la fois un motif de satisfaction pour la communauté mouride et un défi permanent pour les organisateurs et les pouvoirs publics.

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Face à cette affluence croissante, les autorités religieuses et administratives ont engagé plusieurs actions visant à renforcer les capacités d'accueil de la cité religieuse, a-t-il indiqué.

"D'importants travaux sont ainsi en cours dans les domaines de l'assainissement, de la voirie, de l'hydraulique et de la mobilité urbaine", a souligné Serigne Cheikh Abdoul Ahad Mbacké.

Un vaste programme d'investissements est actuellement mis en oeuvre pour améliorer durablement les infrastructures de Touba et offrir de meilleures conditions d'accueil aux pèlerins, a-t-il signalé.

Il a fait observer que l'organisation du Magal intervient cette année en pleine saison des pluies, une situation susceptible d'accentuer certaines contraintes liées à l'assainissement, à la circulation et à l'accessibilité de certains quartiers.

Concernant l'approvisionnement en eau, la ville de Touba dispose désormais d'une quarantaine de forages, a-t-il indiqué, précisant que les principales difficultés notées dans ce domaine sont davantage liées aux pertes enregistrées sur le réseau de distribution qu'aux capacités de production.

"Des dispositifs ont déjà été mis en place pour soulager les populations avant le Magal", a-t-il assuré, citant notamment les interventions de l'Office des forages ruraux (OFOR) dans les zones confrontées à des déficits d'approvisionnement.

Selon Serigne Cheikh Abdoul Ahad Mbacké, plusieurs réunions préparatoires ont été tenues avec les autorités administratives et les différents services de l'État afin d'anticiper les besoins liés à l'organisation de l'événement.

"L'ensemble des structures impliquées dans l'organisation du Magal sont en train d'exécuter leur plan d'action. Des garanties ont été données pour que tout ce qui doit être fait le sera afin que nous ayons un beau Magal", a-t-il déclaré.

Une réunion d'évaluation est prévue quelques jours avant l'événement pour mesurer le niveau d'exécution des engagements pris par les différents acteurs et apporter, au besoin, les ajustements nécessaires, selon Serigne Cheikh Abdoul Ahad Mbacké.

Il a enfin salué l'attachement constant des fidèles à cette célébration instituée par Cheikh Ahmadou Bamba pour rendre grâce à Dieu après son départ en exil en 1895.

"Chaque année, les pèlerins sont de plus en plus nombreux. Cette fidélité témoigne du rayonnement grandissant du Magal et de l'actualité du message de Cheikh Ahmadou Bamba", a-t-il relevé.

Le Grand Magal de Touba rassemble chaque année des millions de fidèles venus du Sénégal et de nombreux autres pays pour commémorer l'exil de Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké, fondateur du mouridisme, l'une des principales confréries musulmanes sénégalaises.