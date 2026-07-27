Sénégal: Plaidoyer pour un renforcement des moyens de lutte contre les hépatites

Dakar — Le coordonnateur du Programme national de lutte contre les hépatites (PNLH), le professeur Bamba Kane, appelle les pouvoirs publics et les partenaires techniques et financiers à renforcer les ressources consacrées à la lutte contre les hépatites, estimant que le manque de moyens constitue le principal obstacle à l'atteinte de l'objectif visant à éradiquer cette maladie à l'horizon 2030.

"Le principal défi est un défi de moyens. Nous manquons crucialement de ressources", a-t-il déclaré dans un entretien accordé à l'APS, en prélude de la Journée mondiale contre l'hépatite, commémorée le 28 juillet.

Il signale que malgré ces contraintes financières, le Programme national de lutte contre les hépatites "poursuit ses activités de sensibilisation, de dépistage, de vaccination et de collecte de données afin d'améliorer la prise en charge des patients".

Le responsable du PNLH a salué l'engagement du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, lequel a manifesté sa volonté de renforcer la réponse nationale contre les hépatites.

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Selon le professeur Kane, le Sénégal s'est fixé comme objectif de réduire fortement le poids des hépatites d'ici à 2030, dans le cadre du Plan stratégique national intégré de lutte contre le VIH, les hépatites, la tuberculose et la syphilis.

Pour atteindre cet objectif, le coordonnateur du Programme national de lutte contre les hépatites estime "indispensable" d'intensifier le dépistage, la prévention, la vaccination et l'accès aux traitements.

À l'avant-veille de la Journée mondiale contre l'hépatite, le PNLH a voulu donner "une nouvelle dimension" à cette commémoration, en associant les organisations de patients et les sociétés savantes.

Il annonce que dans cette perspective, "des spécialistes de la gastro-entérologie, des maladies infectieuses et du secteur privé prendront part à des conférences scientifiques consacrées aux nouvelles approches de prise en charge".

Dans cet élan de sensibilisation, le professeur Bamba Kane a annoncé l'ambition du Programme national de lutte contre les hépatites d'organiser, début 2027, une conférence internationale visant à renforcer le plaidoyer en faveur d'une mobilisation plus importante contre cette maladie au Sénégal et en Afrique.