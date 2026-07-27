Ile Maurice: Un projet à Rs 2 milliards au coeur de la stratégie gouvernementale

La lutte contre l'errance canine prend une nouvelle dimension. Répondant à une question parlementaire, le ministre de l'Agro-industrie, Arvin Boolell a surtout mis en avant un projet d'envergure estimé à Rs 2 milliards, financé sous forme de don par le gouvernement indien, qui devrait transformer la prise en charge des animaux errants à Maurice.

Initialement conçu pour la construction d'un hôpital vétérinaire et d'une école vétérinaire, le projet est en cours de révision afin d'y intégrer un sanctuaire pour chiens, destiné à renforcer les capacités d'accueil et de soins pour les animaux errants et abandonnés. Des discussions sont déjà engagées avec le haut commissariat de l'Inde à Maurice afin d'élargir le périmètre du projet. Le ministère indique également vouloir s'appuyer sur l'expertise d'organisations internationales spécialisées dans la gestion des populations canines.

Sur le terrain, 3 790 chiens ont été capturés au cours des douze derniers mois dans le cadre du programme Catch Neuter-Release (CNR). Selon les chiffres communiqués par la Mauritius Society for Animal Welfare (MSAW), 1 966 chiens ont été stérilisés, identifiés par micropuce et relâchés dans leur lieu de capture, chaque intervention étant enregistrée grâce à un système de géolocalisation (GPS). Par ailleurs, 1 486 chiens ont été confiés à des bénévoles et protecteurs d'animaux qui assurent leur suivi dans leur environnement habituel.

Tous les animaux ne retrouvent toutefois pas la rue. Environ 160 chiens ont été hébergés dans les refuges de la MSAW durant l'exercice financier 2025-2026, notamment en raison de procédures policières, d'un comportement jugé agressif ou de problèmes de santé. 178 chiens ont également été euthanasiés, conformément aux dispositions de l'Animal Welfare Act de 2013 et aux protocoles vétérinaires en vigueur.

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Le ministre a enfin rappelé que la MSAW poursuit ses missions malgré des contraintes budgétaires et de ressources humaines, tout en restant responsable de la mise en oeuvre du programme CNR et des actions en faveur du bien-être animal.