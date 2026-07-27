Ile Maurice: Formation licence CAF B - Ashley Mocudé envisage des actions légales après sa non-sélection

La non-sélection de certains candidats pour la Licence CAF B offerte par la Mauritius Football Association (MFA) continue à faire jaser dans le giron local. Après le préparateur physique Geraldo Marc, qui n'a pas été retenu pour suivre ce cours alors qu'il soutient avoir toutes les qualifications requises pour être admis à cette formation, c'est cette fois Ashley Mocudé qui monte au créneau. La candidature de l'ex-international mauricien n'a pas été retenue non plus.

L'ancien joueur de haut niveau qui travaille aujourd'hui pour le compte du ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS) et qui s'occupe également de la formation des plus jeunes s'est dit déçu de n'avoir pas été retenu. Il souligne avoir obtenu sa licence CAF C en 2011 et qu'il patiente depuis afin de pouvoir s'aligner à la licence CAF B. «J'ai candidaté lorsque j'ai su que la MFA allait mettre en place la licence CAF B mais je n'ai pas été retenu. On m'a fait comprendre que je devais suivre un cours de remise à niveau avant. Je ne comprends pas pourquoi je devrais faire une remise à niveau, car depuis que j'ai terminé ma CAF C, je suis resté actif dans le football et notamment auprès des U17 et des U15. J'ai entraîné pas mal d'équipes et je n'ai jamais arrêté la formation des jeunes», fustige l'ancien élément du Sunrise SC.

Il envisage d'ailleurs d'entamer des actions légales. «La MFA devra prendre ses responsabilités. Elle soutient qu'elle avait des places limitées. Mais ce n'est pas de ma faute si elle organise une licence CAF B après si longtemps. Pour ma part, je compte prendre des actions légales afin que l'on puisse m'expliquer pourquoi ma candidature n'a pas été retenue.»

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Au-delà de ces cas individuels, plusieurs candidats recalés remettent en cause le respect des critères d'éligibilité établis pour ce cours. Selon les directives, les postulants devaient impérativement détenir un certificat de premiers secours (First Aid). Or, selon ces mêmes sources, seuls deux des 25 candidats retenus rempliraient cette condition. De plus, la sélection de joueurs encore en activité ainsi que l'octroi d'une dérogation à une candidate ne possédant pas la licence CAF C (mais un équivalent asiatique) alimentent les critiques.

Géraldo Marc, préparateur physique de La Cure Waves, a été le premier à dénoncer publiquement ces anomalies, évoquant des soupçons de discrimination. Il soutient également que le Directeur technique national (DTN), Théo Timboussaint, n'a pas participé directement à la sélection des dossiers, étant absent du pays au moment des délibérations. Interrogé à ce sujet, le DTN guyanais a précisé que le choix final incombait à un comité de sélection dédié.

Pour rappel, cette formation certifiée par la Confédération africaine de football (CAF) débutera le 3 août pour se clôturer le 18 décembre. Le programme, d'une durée effective de cinq semaines réparties sur cette période, a été conçu par Théo Timboussaint qui en assurera l'animation avec d'autres cadres techniques. Le coût de la formation s'élève à Rs 20 000 par participant.