Sénégal: Bundesliga - Bayern Munich mise définitivement sur Bara Sapoko Ndiaye

27 Juillet 2026
Le Soleil (Dakar)
Par Cheikh Tidiane Ndiaye

Le Bayern Munich est sur le point de sécuriser l'avenir de l'un des plus grands espoirs du football sénégalais. Après avoir convaincu Vincent Kompany lors de son prêt de six mois, Bara Sapoko Ndiaye, 18 ans, va être transféré définitivement en provenance de Gambinos Stars Africa, dans une opération estimée à environ 3 millions d'euros (près de 2 milliards de FCFA), hors bonus.

Selon plusieurs sources concordantes, les derniers détails administratifs sont en cours de finalisation et l'officialisation est attendue dans les prochains jours. Le jeune milieu sénégalais devrait signer un contrat courant jusqu'en juin 2031 avec le champion d'Allemagne.

Originaire de Mékhé, Bara Sapoko Ndiaye s'est formé à Thiès Academy puis à Sénégal Elite Stars, avant de rejoindre l'académie gambienne Gambinos Stars Africa, partenaire du projet Red&Gold Football, lancé par le Bayern Munich et le Los Angeles FC. C'est grâce à cette collaboration que le jeune joueur a rejoint la Bavière en prêt en janvier 2026.

Rapidement intégré au groupe professionnel dirigé par Vincent Kompany, le milieu de terrain a disputé quatre rencontres de Bundesliga lors de la seconde moitié de la saison, affichant une maturité et une intelligence tactique qui ont séduit le staff bavarois.

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Le directeur sportif du Bayern, Christoph Freund, a confirmé que le club comptait sur le Sénégalais pour la préparation estivale. « Les derniers détails restent à régler, mais je m'attends à ce qu'il commence la saison avec nous », a déclaré le dirigeant bavarois à la presse allemande.

Contrairement aux premières spéculations, un prêt ne constitue pas la priorité. Bara effectuera la préparation avec l'équipe première et sera évalué par Vincent Kompany avant toute décision. Un départ temporaire ne sera envisagé que s'il apparaît nécessaire pour lui garantir davantage de temps de jeu.

Une belle récompense pour Gambinos Stars

Le transfert représente également une excellente opération pour Gambinos Stars Africa, qui devrait percevoir environ 3 millions d'euros, une somme importante pour l'académie gambienne, confirmant la réussite de son partenariat avec le Bayern Munich dans le développement des jeunes talents ouest-africains.

À seulement 18 ans, Bara Sapoko Ndiaye franchit ainsi une nouvelle étape dans une trajectoire exceptionnelle. Si sa progression se poursuit, le milieu sénégalais pourrait rapidement s'imposer comme l'un des nouveaux visages du football africain en Europe et devenir un sérieux candidat à une place chez les Lions de la Téranga.

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