Sénégal: Touba - Le Président Bassirou Diomaye Faye réaffirme ses engagements envers la cité religieuse

À l'occasion de sa visite officielle à Touba, à quelques jours du Grand Magal 2026, le président Bassirou Diomaye Faye a mis en avant les actions de son gouvernement en faveur du développement de la cité religieuse. Devant le khalife général des mourides, le chef de l'État a réitéré sa volonté d'accompagner Touba dans ses grands défis, notamment l'hydraulique, l'assainissement et les infrastructures.

La visite présidentielle à Touba aura été placée sous le signe de la continuité et de l'engagement. À quelques jours du Grand Magal, le président de la République Bassirou Diomaye Faye a effectué sa traditionnelle ziara auprès du khalife général des mourides, Serigne Mountakha Bassirou Mbacké, avec un message centré sur l'accompagnement de la cité religieuse dans ses ambitions de développement.

Plus qu'une simple visite de courtoisie à l'approche du plus grand rassemblement religieux du Sénégal, le déplacement du chef de l'État intervient dans un contexte où Touba demeure confrontée à d'importants défis liés à sa croissance démographique rapide et à ses besoins en infrastructures.

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Face au khalife, Bassirou Diomaye Faye a rappelé la volonté de l'État de poursuivre ses efforts pour répondre aux attentes de la ville sainte. « Le gouvernement va davantage oeuvrer pour le développement de Touba », a-t-il déclaré, tout en sollicitant des prières pour la paix, la stabilité du pays et la réussite du Magal.

Un message qui a trouvé un écho favorable auprès de l'entourage du khalife. Son porte-parole, Serigne Bassirou Abdou Khadre Mbacké, a salué les initiatives déjà engagées par les autorités, citant notamment les réalisations dans les secteurs de l'hydraulique, de l'assainissement ainsi que le projet de l'université de Touba.

« Le khalife vous remercie de vos ambitions pour le développement de Touba », a-t-il indiqué, soulignant que les actions menées par l'État en faveur du pays contribuent également au bien-être de la communauté mouride.

Au-delà des infrastructures, cette rencontre a également été l'occasion de rappeler la dimension spirituelle du Grand Magal. Le porte-parole du khalife est revenu sur l'héritage de Cheikh Ahmadou Bamba, fondateur du mouridisme, en insistant sur les valeurs de paix, de tolérance et de rassemblement qui entourent cette commémoration.

Le chef de l'État poursuit ainsi une séquence importante de dialogue avec les grandes familles religieuses du pays, dans une période marquée par une forte mobilisation autour du Magal. Sa visite de 48 heures dans le département de Mbacké sera également consacrée à des actes concrets de développement, avec notamment la pose de la première pierre d'un hôpital privé à Ngabou.