Soudan: Le Président du CST présente ses condoléances au martyre Major Général Abdelaziz Ismail Abakar

Le Président du Conseil de Souveraineté Transitoire, commandant général des forces armées, lieutenant-général Abdel Fattah Al-Burhan, a présenté ses condoléances à la famille du martyr, major général de la Forces conjointe Abdelaziz Ismail Abakar, commandant des opérations de l'axe du Kordofan, qui a martyrisé alors qu'il accomplissait son devoir national sur les champs de bataille

Un certain nombre de leaders du Mouvement et de l'Armée de libération du Soudan, sous la direction de Minni Arko Minawi, ainsi que les leaders de la Force conjointe et les membres de la famille du martyr, ont assisté à la cérémonie de condoléances

Le président du Conseil de souveraineté a exprimé ses sincères condoléances et sa profonde sympathie à la famille du défunt et à ses compagnons, saluant les sacrifices et les actes héroïques accomplis par le martyr pour la défense de la patrie, affirmant que les sacrifices des martyrs resteront une source de fierté et d'honneur, et constituent un pilier fondamental dans la bataille pour la protection du Soudan et la préservation de son unité, de sa sécurité et de sa stabilité

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De leur côté, la famille du martyr, les leaders du Mouvement et de l'Armée de libération du Soudan dirigés par Minni Arko Minawi, les leaders de la Force conjointe ont exprimé leurs remerciements et leur appréciation au président du Conseil de souveraineté, pour sa présence et les condoléances qu'il a présentées, affirmant que le martyr restera un symbole de courage et de loyauté, et que ses compagnons continueront à accomplir leur devoir national et à suivre ses traces pour défendre le Soudan.