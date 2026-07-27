Soudan: Les Forces Armées et la Force conjointe ont infligé à la milice de lourdes pertes humaines, saisi 54 véhicules et détruit 62 autres véhicules

27 Juillet 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

La Force Conjointe des mouvements de lutte armée a déclaré que les forces armées et la Force conjointe, en pleine coordination avec les forces de soutien, ont remporté aujourd'hui dimanche une nouvelle victoire sur le terrain dans les axes d'opérations dans l'État du Nord-Kordofan, qui s'ajoute à la liste des accomplissements continus sur le terrain.

Le porte-parole officiel de la Force conjointe, le major Mutawakil Ali Wakil, a dit que ces opérations avaient infligé à la milice de soutien rapide de lourdes pertes en vies humaines et en matériel, représentantes dans la saisie de 54 véhicules de combat en bon état et la destruction et l'incendie de plus de 62 autres véhicules, ainsi que la mort d'un grand nombre des éléments de la milice et la fuite du reste d'entre eux, qui ont abandonné leur équipement sur le champ de bataille.

Le communiqué a ajouté que les forces ont pu libérer entièrement les zones d'Oum Garfa et de Jerijikh après les avoir nettoyées et sécurisées pour le bien des citoyens.

Il a souligné que les forces armées et la force conjointe poursuivent leurs opérations de poursuite et de ratissage jusqu'au plein nettoyage du territoire soudanais de la milice rebelle et la restauration de la sécurité et de la stabilité dans toutes les régions.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le communiqué a souligné que ces victoires successives affirment le haut niveau de préparation et de la ténacité dont jouissent nos forces, tandis que la milice connait sa pire situation militaire sous la lumière des pertes successives qu'elle a subies sur les différents fronts.

Lire l'article original sur SNA.

Tagged:
Copyright © 2026 Sudan News Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.