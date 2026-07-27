La Force Conjointe des mouvements de lutte armée a déclaré que les forces armées et la Force conjointe, en pleine coordination avec les forces de soutien, ont remporté aujourd'hui dimanche une nouvelle victoire sur le terrain dans les axes d'opérations dans l'État du Nord-Kordofan, qui s'ajoute à la liste des accomplissements continus sur le terrain.

Le porte-parole officiel de la Force conjointe, le major Mutawakil Ali Wakil, a dit que ces opérations avaient infligé à la milice de soutien rapide de lourdes pertes en vies humaines et en matériel, représentantes dans la saisie de 54 véhicules de combat en bon état et la destruction et l'incendie de plus de 62 autres véhicules, ainsi que la mort d'un grand nombre des éléments de la milice et la fuite du reste d'entre eux, qui ont abandonné leur équipement sur le champ de bataille.

Le communiqué a ajouté que les forces ont pu libérer entièrement les zones d'Oum Garfa et de Jerijikh après les avoir nettoyées et sécurisées pour le bien des citoyens.

Il a souligné que les forces armées et la force conjointe poursuivent leurs opérations de poursuite et de ratissage jusqu'au plein nettoyage du territoire soudanais de la milice rebelle et la restauration de la sécurité et de la stabilité dans toutes les régions.

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Le communiqué a souligné que ces victoires successives affirment le haut niveau de préparation et de la ténacité dont jouissent nos forces, tandis que la milice connait sa pire situation militaire sous la lumière des pertes successives qu'elle a subies sur les différents fronts.