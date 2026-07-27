Soudan: Les Forces Armées et les forces de soutien libèrent les régions d'Oum Garfa et Jereijkh

27 Juillet 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

Le Commandement Général des Forces Armées a annoncé que les Forces Armées et les forces appuyantes ont libéré aujourd'hui les régions d'Oum Garfa et de Jereijkh, à la suite d'opérations militaires réussies au cours desquelles elles ont infligé à la milice terroriste Al-Daglo et à ses mercenaires de lourdes pertes en vies humaines et en matériel, tout en les obligeant à fuir et à reculer face à leurs frappes héroïques.

Grâce à cette victoire, les forces ont pris le contrôle de la route des exportations Omdurman - Al Obeid.

Le commandement général a également affirmé dans un communiqué de presse que les forces armées et les forces appuyantes continuaient à remporter des victoires et que les signes de victoire se succédaient sur les différents fronts, confirmant ainsi que la volonté de la patrie ne faiblit pas et que la détermination des hommes se poursuit vers la restauration de la sécurité et de la stabilité dans l'ensemble du Soudan.

Ces victoires successives confirment que les forces armées continuent de mener avec détermination la bataille de la dignité, jusqu'à purifier le pays de la souillure de la milice terroriste et de ses collaborateurs.

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