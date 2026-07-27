Sénégal: Programme « Joj sans plastique » - Le ministère de l'Environnement en croisade contre les déchets

Dakar accueille, du 31 octobre au 13 novembre 2026, les Jeux olympiques de la jeunesse (Joj). L'un des plus grands évènements sportifs au monde. Le ministère de l'Environnement et de la Transition écologique compte jouer sa partition en donnant à la capitale sénégalaise un meilleur visage.

Le ministère de l'Environnement et de la Transition écologique, dans le cadre de son projet « Solutions durables à la pollution plastique au Sénégal » (Soluplast), lance, demain, mardi 28 juillet 2026, le programme « Joj sans plastique ». En prélude à cette activité, une grande opération de ramassage d'ordures plastiques a été organisée samedi 25 juillet sur les plages des communes de Dalifort-Foirail et Hann Bel-Air. « C'est une façon pour le ministère de l'Environnement de contribuer à la bonne organisation des Jeux olympiques de la jeunesse (Joj) qui se tiendront à Dakar à partir du mois d'octobre prochain », a expliqué le ministre de l'Environnement, Aliou Gori Diouf.

Pour lui, la baie de Hann est le lieu emblématique de la pollution plastique à Dakar. « Conduire cette activité symbolique de nettoiement dans ce lieu nous tenait à coeur. Elle s'est très bien déroulée grâce à la participation des élus que nous avons trouvés sur place, à savoir les maires de Hann Bel-Air et de Dalifort-Foirail, mais également celle des citoyens », s'est-il félicité. Le ministre n'a pas manqué de louer « cette culture de participation citoyenne, de prise en charge des problèmes environnementaux par les citoyens ». Selon M.Diouf, les Joj sont un évènement sportif majeur, qui a une dimension touristique. D'où la nécessité d'améliorer le cadre de vie. Le maire de Hann Bel-Air a salué l'initiative.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Pour Babacar Mbengue, depuis un certain nombre d'années, ils ont essayé d'identifier des partenaires, d'aller sur des projets, afin que des solutions soient trouvées à la pollution plastique. « Nous sommes rassurés de voir aujourd'hui un ministre engagé à combattre la pollution plastique. Il a eu le temps de marcher tout au long de la baie, sur trois kilomètres. C'est important pour nous de pouvoir lui exposer les préoccupations des populations », a déclaré l'édile de Hann Bel-Air. Son collègue de la commune de Dalifort-Foirail a abondé dans le même sens. Pour Mamadou Mbengue, le ministère de l'Environnement a un rôle fondamental à jouer dans l'accueil des Joj par Dakar. « Nous venons de le démontrer en ramassant tous les déchets plastiques qui se trouvaient sur la plage de Dalifort », a-t-il salué. L'initiative « Joj sans plastique » s'étend de juillet à octobre 2026.