Sénégal: Championnat du Sénégal - L'ASFA conserve son titre et décroche un cinquième sacre

27 Juillet 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — L'Association sportive des Forces armées (ASFA) a conservé son titre de champion du Sénégal de rugby à XV en battant Jambars XV, par 11 points à 10, dimanche, au stade Lat Dior de Thiès, au terme d'une finale qui s'est jouée dans les derniers instants de la rencontre.

Déjà sacrée en 2023, 2024 et 2025, l'ASFA décroche ainsi un quatrième titre consécutif et porte son palmarès à cinq titres nationaux remportés depuis son premier sacre obtenu en 2021.

Opposée à une formation de Jambars XV en quête d'un retour au sommet, dix ans après son dernier titre en 2016, l'équipe des militaires a dû attendre les ultimes minutes de la partie pour faire la différence et conserver sa couronne.

Cette victoire confirme la dynamique de l'ASFA, qui s'impose désormais comme l'une des formations les plus titrées du rugby sénégalais.

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Créé en 1976, le championnat du Sénégal de rugby à XV a été successivement remporté par les Caïmans, les Marsouins, les Charognards BA 160, les Tigres du 23e BIMA, S'En Fout Le Score, les Panthères de Yoff, Jambars XV, Kirène RC et l'ASFA.

Avec ce cinquième sacre, l'ASFA rejoint les clubs les plus titrés de l'histoire de la compétition, dominée par Jambars XV, vainqueur de neuf éditions consécutives entre 2008 et 2016, et par les Charognards BA 160, qui ont remporté plusieurs titres dans les années 1990 et au début des années 2000.

La finale disputée à Thiès met un terme à la saison nationale 2026 de rugby à XV.

Voici le palmarès du Top Sénégal :

  • 1976-1980 : Caïmans
  • 1981 : Marsouins
  • 1994-1995 : Charognard BA 160
  • 1996 : Tigres du 23e Bima
  • 1997-1999 : Charognard BA 160
  • 2000 : S'En Fout Le Score
  • 2001-2002 : Charognard BA 160
  • 2003 : S'En Fout Le Score
  • 2004-2005 : Tigres du 23e Bima
  • 2006 : S'En Fout Le Score
  • 2007 : Panthères Yoff
  • 2008-2016 : Jambars XV
  • 2017 : Panthères Yoff
  • 2018-2020 : S'En Fout Le Score
  • 2021 : ASFA
  • 2022 : Kirène RC
  • 2023 : ASFA
  • 2024 : ASFA
  • 2025 : ASFA
  • 2026 : ASFA

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