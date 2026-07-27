Soudan: Ministre de la Santé - Sstabilité de l'approvisionnement médical au pays

Le ministre fédéral de la Santé, professeur Haitham Mohamed Ibrahim, a affirmé la stabilité de l'approvisionnement médical au Soudan, l'abondance des médicaments et le retour d'un certain nombre de compagnies et d'usines pharmaceutiques.

Le ministre a ajouté aujourd'hui, au Centre culturel d'Omdurman, lors de 61 e forum médiatique organisé par l'Agence soudanaise de presse pour discuter la situation sanitaire actuelle et les résultats de sa visite aux États-Unis, que le problème du coût des médicaments et des traitements pouvait être résolu à travers la carte d'assurance sanitaire.

Dr Haitham a indiqué que le ministère avait rétabli le Conseil de coordination des services sanitaires, qui a été mis en place pour l'ensemble des établissements prestataires de services sanitaire, et que les conseils consultatifs de santé avaient également été reconstitués.

Dr Haitham a souligné que les services sanitaires avaient été repris à 75 % et qu'ils progressaient régulièrement, et que le Soudan jouit des cadres bien qualifiés et formés.