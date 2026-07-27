Ile Maurice: Netflix augmente le prix de son abonnement au pays à partir du 24 août

27 Juillet 2026
L'Express (Port Louis)
Par Dhanishta Tania

Les amateurs de séries et de films devront revoir leur budget. À partir du 24 août 2026, Netflix appliquera une hausse de son abonnement mensuel à Maurice, faisant passer son tarif de Rs 480 à Rs 579, soit une augmentation de Rs 99, ce qui représente près de 20 %.

Cette révision tarifaire concernera l'ensemble des abonnés mauriciens et s'inscrit dans une stratégie mondiale déjà mise en oeuvre par la plateforme dans plusieurs pays, notamment aux États-Unis. Netflix justifie cette augmentation par des investissements accrus dans la création de contenus originaux ainsi que dans le développement d'événements diffusés en direct.

Selon des estimations fondées sur des données fiscales, Maurice compterait environ 26 000 abonnés ou utilisateurs actifs, bien que l'entreprise ne publie aucun chiffre officiel concernant son parc d'abonnés dans le pays. Les utilisateurs devront ainsi intégrer ce nouveau coût à leur budget de divertissement dès la fin du mois d'août.

Lire l'article original sur L'Express.

Tagged:
Copyright © 2026 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.