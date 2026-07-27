Ile Maurice: Pravind Jugnauth et Maneesh Gobin convoqués à la FCC aujourd'hui

L'enquête de la Financial Crimes Commission (FCC) sur le contrat pétrolier de près de Rs 30 milliards, attribué en 2023 à la société Mercantile and Maritime Group (MMG), entre dans une nouvelle phase. L'ancien Premier ministre, Pravind Jugnauth, ainsi que l'ancien Attorney General Maneesh Gobin, seront entendus par les enquêteurs aujourd'hui, lundi 27 juillet, afin de fournir des explications sur les circonstances entourant ce dossier.

Cette enquête porte notamment sur les conditions ayant conduit à l'attribution de ce contrat stratégique à MMG, fondée par l'homme d'affaires Murtaza Ali Lakhani.

Dans le même dossier, l'ancien ministre des Finances, Renganaden Padayachy, avait été arrêté en juin dernier aux côtés de l'ancien ministre du Commerce, Soodesh Callichurn, pour des soupçons de «public official using office for gratification».