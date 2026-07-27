Ile Maurice: Natation - Li Ying Pin établit un nouveau record en brasse

Alicia Kok Shun et Hans Li Ying Pin étaient les deux seuls Mauriciens en lice, hier, à Glasgow. La première était engagée sur le 100 m nage libre et le second sur le 50 m brasse. Aucun de nos deux représentants ne s'est qualifié pour le tour suivant. Toutefois, on retiendra la performance record de Hans Li Ying Pin dans sa série, qu'il a remportée hier.

Au 50 m brasse, Hans Li Ying Pin s'est imposé en 28.89, signant le nouveau record de Maurice de la distance. En mai, aux Championnats d'Afrique en Algérie, il avait réalisé 29.17 en finale, ce qui constituait déjà un nouveau record national (en grand bassin) qu'il avait toujours eu la volonté d'améliorer. Il a, ensuite, réalisé 29.00 pile aux 2026 Bell Canadian Swimming Trials (5-9 juillet), avant d'arrêter le chrono à 28.89 à Glasgow, hier, en Ecosse. À noter que Hans Li Ying Pin est le premier nageur mauricien à passer sous la barre des 29 secondes au 50 m brasse, en grand bassin. Pour situer le niveau général, les éliminatoires ont été menées par le Sud-Africain Michael Houlie (26.53), alors que le Fidjien Samuel Yalimaiwai a pris la dernière place qualificative pour les demi-finales en 28.11.

En demi-finale du 50 m nage libre, Bradley Vincent a nagé en 22.68, soit 9 centièmes de mieux que lors des éliminatoires.

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Un peu plus tôt, Alicia Kok Shun avait pris la 7e place de sa série au 100 m nage libre en 1:01.59. L'épreuve a été dominée par l'Australienne Meg Harris (53.91), tandis que la Galloise Sophie Davies a décroché le 16e et dernier billet pour les demi-finales en 55.83.

Ce lundi, quatre Mauriciens seront en action à Glasgow. Tout d'abord Anishta Teeluck au couloir 3 de la 3e série (sur 6) du 50 m dos, avec un temps d'engagement de 30.68. Un peu plus tard, Gregory Anodin (couloir 2, 5e série) et Bradley Vincent (couloir 4, 6e série) s'élanceront sur le 100 m nage libre, crédités de temps d'entrée de 51.96 et 50.06 respectivement. Enfin, Alicia Kok Shun fermera le bal au 50 m brasse : installée au couloir 7 de la 4e et dernière série, elle affiche un temps de référence de 33.80.

Programme d'aujourd'hui :

13:30 : Men's 200m Butterfly - Heats

13:41 : Women's 400m Individual Medley - Heats

13:57 : Women's 50m Backstroke - Heats

14:09 : Men's 100m Freestyle - Heats

14:34 : Women's 50m Breaststroke - Heats

14:43 : Men's 800m Freestyle - Slowest Heat 1

14:53 : Women's 100m Breaststroke SB8 - Heats

14:56 : Men's 100m Breaststroke SB9 - Heats

50 m Crawl : Vincent s'arrête en demi-finales

Il aura tout donné dans le bassin. Engagé dans la première demi-finale du 50 m nage libre, samedi soir, Bradley Vincent a réussi à abaisser son chrono par rapport aux séries, signant un solide 22.68. Une belle montée en puissance après ses 22.77 réalisées lors des séries qualificatives. Sa performance a malheureusement été insuffisante pour se qualifier pour la finale, qui se révélera très disputée. Le Mauricien prend la 6e place de sa série et termine au 14e rang général de ces demi-finales. Le meilleur temps absolu a été établi par l'Australien Jamie Jack en 21.55. Le dernier billet qualificatif est revenu au Singapourien Mikkel Jun Jie Lee avec un chrono de 22.25.