Ile Maurice: Boxe - Ziggy Agathe poursuit sur sa lancée chez les 65 kg

Tout va pour le mieux pour Ziggy Agathe. Le boxeur mauricien a signé sa deuxième victoire, hier, dans le tournoi de boxe des Jeux du Commonwealth à Glasgow. Le pugiliste de la catégorie des 65 kg s'est, cette fois, défait de James Paul, natif de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, en huitièmes de finale aux points (5-0).

Le Vacoassien gagne donc en confiance et abordera sereinement son quart de finale. Il sera face à Pooana Khoahli du Lesotho demain à 17h. Celuici a disposé, hier, du Jamaïcain Martez Cope aux points (5-0). Le duel entre les deux boxeurs s'annonce très disputé au vu de ce qu'ils ont démontré jusqu'ici.

«Le combat s'est bien passé grâce à mon coach, Richard Sunee qui m'a dit ce qu'il fal- lait faire. Il a été là pour corriger mes erreurs et je le remercie. Ce n'est pas encore fini, je vais tout faire pour aller chercher la médaille de bronze. Merci à ma famille qui m'a soutenu», a confié Ziggy Agathe après sa victoire.

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«Aujourd'hui (hier), Ziggy a fait de son mieux. Il a suivi les consignes. Cela va devenir de plus en plus difficile. Là, il a atteint les quarts de finale et nous devons préparer une autre stratégie pour entamer ce nouveau combat. Je remercie tous ceux qui nous soutiennent, le ministère des Sports, la fédération qui nous fait confiance et la population mauricienne», a ajouté l'entraîneur national, Richard Sunee.

L'unique élément féminin de la sélection, Chloé Gabriel, a entamé la compétition en huitième de finale, hier soir, face à une représentante de Samoa, Danielle Domonique Holland, chez les 54 kg. De son côté, Fabrice Valérie était en action pour son deuxième combat (8eᣵ de finale) chez les 55 kg face au Néo-Zélandais Alex Mukuka. Les résultats n'étaient pas encore connus à l'heure où nous mettions sous presse.

Pour rappel, deux autres pugilistes mauriciens feront leur entrée en scène aujourd'hui. Niven Chemben affrontera le Gallois Owain Harris-Allan en huitième de finale de la catégorie des 60 kg à 14h45, tandis que Merven Clair, sera en action à 16h15 contre Pasoni Badi Taafaki de Tuvalu chez les 70 kg en huitième de finale toujours.