Soudan: Le ministre de la Santé annonce la reprise des activités des établissements médicaux au pays

Le Ministre de la Santé a annoncé la reprise des activités de 75 % des établissements médicaux et de soins de base au pays, après la destruction systématique qui a eu lieu pendant la guerre.

Lors du forum médiatique n° 61 du ministère de la Culture, de l'Information, des Antiquités et du Tourisme, organisé aujourd'hui par l'Agence soudanaise de presse au Centre culturel d'Omdurman, il a indiqué que le pays abordait le dossier sanitaire à travers six axes couvrant tous les aspects, et a souligné que le pays réalisait des progrès constants dans ces domaines pour parvenir à un système sanitaire qui réponde aux besoins des citoyens.

Il a déclaré que, durant la période passée de la guerre, l'accent avait été mis sur la préservation de la vie, soulignant qu'un changement majeur s'opérait désormais et que le ministère avait entamé un travail institutionnel intégré après son retour à Khartoum, précisant que les hôpitaux restants à Khartoum étaient en train de reprendre leurs activités pour la période à venir.

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Il a dévoilé le développement d'une vision intégrée appelée « Stratégie de l'espoir », destinée à faire progresser le secteur avec le soutien de l'Organisation mondiale de la santé, dont son lancement est prévu mercredi durant la semaine en cours, et vise à instaurer une équité sanitaire intégrée.