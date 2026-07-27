Togo: Développement soutenu

27 Juillet 2026
Togonews (Lomé)

La ministre de la Communication, Florence Yawa Kouigan, a pris part, samedi à Lomé, à la célébration des 10 ans du Groupe Média Pyramide (GMP), devenu au fil des années l'un des acteurs reconnus du paysage médiatique togolais.

Fondé par Germain Wona, le groupe s'est d'abord fait un nom avec Pyramide FM, diffusée sur la fréquence 105.5, notamment portée par des émissions populaires comme « Agoo », animée par le duo Jordan Gawou et Marius Attor. La radio a été plusieurs fois récompensée lors des Togo Média Awards, se distinguant notamment comme meilleure radio de la région Maritime.

Le groupe a par la suite étendu son empreinte médiatique en lançant sa propre chaîne de télévision, Pyramide TV, consolidant sa présence dans l'audiovisuel togolais aux côtés de la radio.

Lors de la cérémonie, Yawa Kouigan a adressé ses voeux de succès au Groupe pour les prochaines étapes de son développement, saluant le chemin parcouru par une entreprise médiatique née de l'ambition de son promoteur d'en faire l'une des plus grandes structures de communication du pays.

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Cet anniversaire s'inscrit dans une dynamique plus large de consolidation du paysage médiatique où plusieurs groupes de presse, publics comme privés, cherchent à diversifier leurs offres, entre radio, télévision et plateformes numériques, pour répondre à une audience de plus en plus connectée.

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