Togo: Excellentes performances

Coris Bank International (CBI) Togo confirme sa dynamique en 2025 avec un bénéfice net de 7,1 milliards de Fcfa en progression de 23,1 % par rapport aux 5,7 milliards de 2024.

La banque a accru son soutien à l'économie nationale : les crédits nets à la clientèle ont atteint 244,6 milliards FCFA (+10 %), tandis que les engagements par signature se sont élevés à 92,6 milliards (+6,7 %).

Côté ressources, les dépôts de la clientèle ont grimpé à 366,1 milliards FCFA (+9,9 %). Le total du bilan a franchi les 615,5 milliards FCFA, en hausse de 10 %.La clientèle s'est élargie : 90 983 clients (+14,6 %) et 259 569 utilisateurs de banque digitale (+21,6 %).

Le réseau s'est aussi densifié, avec 22 distributeurs automatiques (+22,2 %) et 71 terminaux de paiement (+16,4 %).

Présente au Togo depuis 2015, CBI Togo est une filiale de Coris Holding, groupe bancaire implanté dans 11 pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre.