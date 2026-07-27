Tunisie: Ben Arous - Entre émotion et Tarab authentique, Wael Jassar ouvre le 44e Festival international de Boukornine

Ben Arous — Lorsque Wael Jassar monte sur la scène du Festival international de Boukornine où se rencontrent la montagne et la mer, la puissance et la douceur de sa voix, aux nuances métalliques, se transforment en un hymne existentiel qui fusionne la magie de l'espace et la mélodie.

C'est ainsi que l'artiste Wael Jassar est apparu dimanche soir pour envelopper de la chaleur de ses chansons et de la puissance de sa voix le public qui remplissait les gradins du théâtre de plein air de Boukornine, l'emportant dans un voyage de rêve où il a interprété avec une haute sensibilité le meilleur de ce que sa créativité et son parcours artistique ont produit, lors d'une nuit qu'il a qualifiée d'inoubliable dans la mémoire du festival.

La soirée de Wael Jassar, à laquelle a assisté la ministre des Affaires culturelles Amina Srarfi, a débuté avec plus d'une heure de retard sur l'horaire prévu en raison d'une averse passagère. Le roi de la chanson romantique est resté fidèle à sa démarche artistique à travers un répertoire mêlant ses propres créations et des extraits choisis des géants du Tarab arabe, à commencer par l'astre d'orient Oum Kalthoum et Warda, jusqu'à Fairouz, George Wassouf, Mohamed Jamoussi et d'autres, dont il a brillamment interprété les chansons en y imprégnant sa propre empreinte et sa voix puissante aux accents des montagnes du Liban.

Wael Jassar s'est distingué sur le plan de l'interprétation par ses variations et son rythme vigoureux, associant à sa voix la force, la pureté, la résonance, ainsi qu'une capacité à chanter avec une longue respiration et une émotion intense. Cela lui a permis de transmettre avec une grande crédibilité les sentiments de mélancolie, de tristesse et d'amour, et de s'abandonner avec un brio remarquable dans les espaces du chant tout au long des différentes étapes de la soirée.

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La voix de Wael Jassar et sa texture aux accents puissants lui ont conféré une vaste tessiture vocale, lui permettant de varier et de naviguer avec talent entre le romantique et la performance puissante du Tarab dans les passages nécessitant un souffle solide, avec une transition fluide et sans complexité apparente entre les notes graves et aiguës. Il a également su adapter la texture de sa voix pour la rendre plus souple et parfaitement adaptée à la chanson classique, comme l'a illustré sa reprise de fragments des plus grands maîtres du chant Tarab.

L'une des caractéristiques majeures de l'expérience musicale de Wael Jassar en général demeure son étonnante capacité à diversifier les styles musicaux, à allier les chansons romantiques et sentimentales dans leur habit moderne caractérisées par une haute sensibilité et un élan émotionnel submergeant, et à restituer les chefs-d'oeuvre du Tarab arabe avec des couleurs musicales authentiques.

Wael Jassar a exprimé son immense bonheur de retrouver l'ambiance des festivals en Tunisie, indiquant que sa tournée se poursuivra demain à Sfax et après-demain à Bizerte, avant de regagner la scène de Carthage dans environ un mois pour une soirée spéciale.

De son côté, la directrice de la 44e édition du Festival international de Boukornine, Ikbal Hamzaoui, a déclaré à l'Agence TAP que la particularité de la programmation de cette édition réside dans sa volonté de rompre avec l'orientation purement commerciale pour se concentrer davantage sur les dimensions culturelles et esthétiques, ainsi que sur leur valeur dans la construction de l'identité culturelle du festival.

Cette nouvelle édition enregistre la participation de nouveaux noms qui se produisent pour la première fois au festival et dans le cadre des spectacles artistiques en Tunisie.

Selon Hamzaoui, cela s'inscrit dans la philosophie du festival, qui a toujours été un point de départ et un tremplin pour de nombreuses stars, offrant à son public la découverte d'expériences musicales variées venues de Tunisie et des quatre coins du monde, telles que l'Amérique latine, Cuba, l'Algérie et la Palestine, dans le cadre d'une vision ouverte à différentes cultures et tendances musicales.

Elle cherche à concilier expériences alternatives et nouvelles avec les spectacles grand public afin d'atteindre un équilibre entre diversité, qualité et attentes d'un large public.

Les autres spectacles de la 44e édition du Festival international de Boukornine se poursuivront jusqu'au 13 août prochain, date du concert de clôture qui sera animé par l'artiste Nour Chiba.

Le public du festival aura rendez-vous le lundi 27 juillet avec le spectacle Écho de l'Atlas de l'artiste Outail Maoui, avec la participation de Mohamed Ali Chebil, Rawdha Abdallah et Hatem Lajimi, puis le 29 juillet avec le spectacle des artistes Nour et Selim Arjoun, le 30 juillet avec l'artiste Walid Ettounsi, le 1er août avec le groupe El Basta d'Algérie, le 2 août avec le spectacle de Hamza Bouchnak, avec la participation de Mahmoud Saidi et issam Absi, le 3 août avec l'artiste Sofien Zaidi et le 4 août avec une soirée dédiée à latine avec le groupe Somos Naï et l'artiste Raul Paz (Cuba).

La soirée du 5 août sera consacrée à l'art algérien avec les spectacles de la troupe "Issinara" et Sultan Gnawa,le 6 août avec la pièce de théâtre "Iqama Chahira" de Abdelaziz Mehrezi, le 8 août avec une soirée folklorique réunissant le groupe "Mono Blanco" (Mexique) et la Troupe nationale tunisienne des arts populaires, le 9 août avec une soirée jeunesse du groupe "Amine Babylone" (Algérie), et le 10 août avec une soirée regroupant le duo "Wala Mara" (Palestine) et le spectacle "Gourbi" de Nidhal Yahyaoui (Tunisie).

Les amateurs de spectacles théâtraux auront également rendez-vous le 11 août avec la pièce Les Fugueuses mise en scène par Wafaa Taboubi, avant l'avant-dernière soirée le 12 août avec le spectacle "Catharsis" du musicien Abderrahman Ayadi, avec la participation des artistes Adnen Chaouachi et Makadi Nahhas (Jordanie).