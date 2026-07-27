Gabon: Fortescue et le pays misent sur la formation pour accélérer Belinga

27 Juillet 2026
Gabonews (Libreville)

Du 27 au 29 juillet 2026, Hermann Immongault, Vice-Président du Gouvernement, conduit une délégation gabonaise à Perth, en Australie-Occidentale. Il représente le président Brice Clotaire Oligui Nguema à l'invitation de Fortescue et de son président exécutif, le Dr Andrew Forrest.

Accompagné des ministres des Mines, Sosthène Nguema Nguema, et de l'Industrie, Lubin Ntoutoume, il participe à un programme de diplomatie économique centré sur le projet de minerai de fer de Belinga.

Organisée en marge du Forum de Boao pour l'Asie à Perth, cette visite vise à attirer des partenaires et à s'inspirer des standards australiens en matière de gouvernance, de sécurité et d'innovation minière.Sur le terrain, Fortescue Belinga, ex-Ivindo Iron SA, intensifie ses travaux d'exploration dans l'Ogooué-Ivindo.

Forages, études géologiques et analyses techniques sont en cours pour confirmer le potentiel du gisement.Au-delà de l'exploitation, Belinga incarne la stratégie de diversification du Gabon. L'objectif : réduire la dépendance au pétrole et bâtir une industrie créatrice d'emplois qualifiés et d'infrastructures.

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Temps fort du séjour : la remise des diplômes de la 1ère promotion du programme « We Train For Gabon ». Lancé en mars 2025, ce dispositif forme 50 jeunes Gabonais au Gabon, en Afrique du Sud et en Australie. Au programme : anglais, leadership, HSE et technique, suivi d'un stage de 12 mois sur les sites de Fortescue en Australie.

Pour Francine Grace Kibangou Matoussila, diplômée : « Cette expérience nous a formés techniquement et humainement. À mon retour, je veux contribuer à installer une vraie culture de sécurité à Belinga. »

Avec ce partenariat, Libreville veut faire de Belinga un catalyseur de transformation économique et un modèle de coopération fondé sur le transfert de compétences et le développement durable.

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