Gabon: La 3e édition de la Journée Culturelle de Louetsi-Wano, une mobilisation exceptionnelle !

La 3e édition de la Journée Culturelle de la Louetsi -wano tient toutes ses promesses ! Une mobilisation exceptionnelle avec une foule impressionnante venue célébrer notre identité, nos traditions et notre héritage au PK 8 à Libreville.

À Évasion 2000, l'ambiance est au rendez-vous : des centaines de participants, des prestations artistiques de qualité, des rencontres, des échanges et une véritable immersion au coeur de la culture de Louetsi-Wano, sous le thème :

« Louetsi-Wano, terre de traditions, source d'avenir. »

Au programme : exposition des produits locaux, contes en Inzebi, prestations d'artistes invités, musique, animations et feu de camp dès 18h00.

La fête continue jusqu'à 23h00 ! Rejoignez-nous pour vivre cette belle célébration de notre patrimoine.

Notre culture, notre identité, notre fierté !