Gabon: La 3e édition de la Journée Culturelle de Louetsi-Wano, une mobilisation exceptionnelle !

27 Juillet 2026
Gabonews (Libreville)
Par Darcia Boungouendji

La 3e édition de la Journée Culturelle de la Louetsi -wano tient toutes ses promesses ! Une mobilisation exceptionnelle avec une foule impressionnante venue célébrer notre identité, nos traditions et notre héritage au PK 8 à Libreville.

À Évasion 2000, l'ambiance est au rendez-vous : des centaines de participants, des prestations artistiques de qualité, des rencontres, des échanges et une véritable immersion au coeur de la culture de Louetsi-Wano, sous le thème :

« Louetsi-Wano, terre de traditions, source d'avenir. »

Au programme : exposition des produits locaux, contes en Inzebi, prestations d'artistes invités, musique, animations et feu de camp dès 18h00.

La fête continue jusqu'à 23h00 ! Rejoignez-nous pour vivre cette belle célébration de notre patrimoine.

Notre culture, notre identité, notre fierté !

Lire l'article original sur Gabonews.

Tagged:
Copyright © 2026 Gabonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.