Gabon: BGFI Business School ouvre une nouvelle voie d'excellence - Un partenariat stratégique avec Paris Dauphine Tunis

Une nouvelle page s'écrit pour l'enseignement supérieur gabonais. À Tunis, le 23 juillet 2026, BGFI Business School (BBS) a franchi une étape majeure en scellant un protocole d'accord de coopération scientifique avec le Campus Universitaire Paris Dauphine de Tunisie, une institution reconnue pour l'excellence de ses formations en économie, gestion et management.

L'accord a été signé par Mme Amina Bouzgueda, Directrice générale de l'Université Paris Dauphine de Tunisie, et le Pr Pampile Mezui-Mbeng, Directeur général de BGFI Business School, en présence de S.E.M. Pierre Ntsiet Ngolo, Ambassadeur du Gabon en Tunisie, qui a présidé la cérémonie officielle.

Bien plus qu'un simple partenariat, cette alliance ouvre de nouvelles perspectives pour les étudiants et les enseignants.

Elle favorisera le développement de la recherche scientifique, le partage d'expertises, la modernisation des programmes de formation, le renforcement des compétences du personnel et, surtout, une meilleure employabilité des jeunes diplômés grâce à des standards académiques internationaux.

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À travers cette coopération ambitieuse, BGFI Business School confirme sa volonté de former une nouvelle génération de leaders capables de relever les défis d'une économie mondialisée.

Un engagement fort qui place le Gabon sur la voie d'un enseignement supérieur toujours plus performant et tourné vers l'avenir.