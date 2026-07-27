Gabon: Le Chef de l'État inspecte les travaux de réhabilitation de l'hôtel des Affaires étrangères

27 Juillet 2026
Gabonews (Libreville)

Après avoir raccompagné à l'aéroport international Léon-Mba son homologue Denis Sassou Nguesso, Président de la République du Congo au terme de sa visite privée au Gabon. le Président de la République, Chef de l'État, Son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, a effectué une visite de terrain à l'Hôtel des Affaires étrangères afin de s'enquérir de l'état d'avancement des travaux de réhabilitation et d'aménagement de cet édifice.

Cette descente s'inscrit dans la dynamique de suivi rigoureux des projets prioritaires engagés par le Chef de l'État en vue de moderniser les infrastructures publiques et d'améliorer durablement le fonctionnement de l'administration.

Destiné à accueillir plusieurs services administratifs, l'Hôtel des Affaires étrangères fait l'objet d'importants travaux visant à offrir aux agents de l'État un environnement de travail moderne, fonctionnel et conforme aux exigences de performance, d'efficacité et de qualité du service public.

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Au cours de cette visite, le Président de la République a évalué l'évolution du chantier et s'est assuré du respect des orientations fixées. Il a, à cette occasion, instruit les responsables en charge du projet d'accélérer le rythme des travaux afin d'en garantir l'achèvement dans les délais impartis.

À travers ce suivi de proximité, le Chef de l'État réaffirme sa détermination à conduire une administration plus performante, au service des citoyens, en dotant les institutions publiques d'infrastructures adaptées aux ambitions de développement et de modernisation du Gabon.

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