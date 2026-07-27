Gabon: Le Chef de l'État et son homologue Denis Sassou Nguesso visitent les grands chantiers de Libreville

27 Juillet 2026
Gabonews (Libreville)

En marge de sa visite privée à Libreville, le Président de la République du Congo, Son Excellence Denis Sassou Nguesso, a effectué, à l'invitation du Président de la République gabonaise, Son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, une visite de plusieurs chantiers engagés dans le cadre de la politique de modernisation du Gabon. Il était accompagné de la Première Dame, Madame Zita Oligui Nguema.

Cette séquence, empreinte de convivialité et de fraternité, illustre l'excellence des relations d'amitié, de coopération et de confiance qui unissent le Gabon et la République du Congo, ainsi que la volonté commune des deux Chefs d'État de renforcer les liens entre leurs peuples.

La délégation s'est successivement rendue à la Baie des Rois et à la Cité Émeraude, deux projets emblématiques qui témoignent de la dynamique de transformation urbaine impulsée par les plus hautes autorités gabonaises. Le Président Denis Sassou Nguesso y a découvert des infrastructures modernes, reflet de la vision portée par le Président Brice Clotaire Oligui Nguema en faveur d'un cadre de vie amélioré et d'une économie plus attractive.

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Au terme de cette visite, le Président congolais a salué les progrès remarquables accomplis par le Gabon. Il a félicité son homologue pour les importantes réalisations déjà engagées et pour la rapidité avec laquelle Libreville se transforme, soulignant que ces avancées constituent un exemple de la volonté des États africains de bâtir un développement fondé sur des actions concrètes, au bénéfice de leurs populations.

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