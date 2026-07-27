Gabon: Le Président de la République fait découvrir les grands chantiers de Libreville à son homologue congolais

Profitant de la présence au Gabon de Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Président de la République démocratique du Congo, dans le cadre d'une visite privée, le Président de la République, Chef de l'État, Son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, a convié son homologue à une visite des principaux chantiers qui illustrent la transformation progressive de la capitale gabonaise.

Les deux Chefs d'État ont ainsi parcouru plusieurs sites emblématiques, notamment la Baie des Rois, la Tour de Libreville, la Cité Émeraude ainsi que le Musée Omar Bongo Ondimba (OBO), situé au Palais des Congrès de la Cité de la Démocratie. Cette visite a permis au Président congolais de découvrir quelques-unes des réalisations majeures engagées dans le cadre de la politique de modernisation et de développement urbain portée par les plus hautes autorités gabonaises.

À l'issue de cette visite, le Président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo s'est dit particulièrement impressionné par les transformations engagées à Libreville. Il a salué une démarche qui, selon lui, constitue un modèle de développement pour le continent africain :

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« Les impressions sont excellentes. C'est ce qu'il faut pour que l'Afrique se transforme et se modernise. C'est un devoir pour notre génération de poser les bases qui permettront aux générations futures de poursuivre le développement de notre continent. L'Afrique est l'avenir du monde. Il faut le démontrer par des réalisations concrètes et non seulement par des théories. Ce sont des modèles à suivre et je félicite le Président Oligui », a-t-il déclaré.

Cette visite a également été l'occasion pour les deux Chefs d'État de réaffirmer les liens d'amitié, de fraternité et de coopération qui unissent le Gabon et la République démocratique du Congo, tout en mettant en lumière les efforts entrepris par le Gabon pour améliorer durablement le cadre de vie de ses populations et renforcer son attractivité.