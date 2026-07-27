Tunisie: La SONEDE annonce de nouvelles coupures d'eau dans ces régions

27 Juillet 2026
La Presse (Tunis)

La Société nationale d'exploitation et de distribution des eaux (SONEDE) a annoncé qu'une coupure et des perturbations de la distribution de l'eau potable ont été enregistrées, dimanche, dans les zones en altitude des cités El Bassatine 1, 2 et 3, à El Mnihla, dans le gouvernorat de l'Ariana.

Dans un communiqué publié dimanche, la société a expliqué que cette interruption était due à une panne survenue au niveau de la station de renforcement du pompage alimentant le réservoir d'eau 109 d'El Mnihla.

La SONEDE a précisé que la reprise de la distribution de l'eau potable était prévue progressivement à partir de la nuit du lundi 27 juillet au mardi 28 juillet 2026, après l'achèvement des travaux de réparation.

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