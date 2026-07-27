Tunisie: SONEDE - Une panne électrique provoque des coupures d'eau dans ces régions

Des perturbation et des coupures d'eau potable ont été enregistrées, dimanche à partir de 21h00, dans plusieurs zones de la délégation d'Enfidha au gouvernorat de Sousse, a annoncé la Société Nationale d'Exploitation et de Distribution des Eaux (SONEDE).

La société a expliqué dans un communiqué publié dimanche, que cette perturbation est due à une panne survenue au niveau de la ligne électrique alimentant les puits de Aïn Garci et de Mdhakker et le puit de Hicher, à cause des orages enregistrés à El Enfidha.

Ces coupures concernent Ouled Abed et Ouled Ameur dans la délégation de Kondar et Dar Belouaer, Mrabet Hached, El Frada, Krimit Est, Krimit Ouest, Sidi Saïdane, El Ghwelif, Ouled Mohamed, Ouled Bellil, Essmaidia, Aïn Mdhakker, Hicher et Aïn Garci dans la délégation d'Enfidha.

La SONEDE a précisé que la reprise de l'alimentation en eau potable est prévue progressivement dès la réparation de la panne électrique par la Société Tunisienne de l'Electricité et du Gaz (STEG).