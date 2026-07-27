Congo-Kinshasa: Lutte contre Ebola en Ituri - L'Ouganda dote la zone de santé d'Aru de 5 ambulances

Dans le cadre de la coopération sanitaire entre la RDC et l'Ouganda, le gouvernement ougandais a remis à la zone de santé d'Aru, en Ituri, cinq ambulances ainsi qu'un important lot d'équipements médicaux destinés à renforcer la riposte contre la maladie à virus Ebola.

Le lot remis vendredi 24 juillet comprend cinq ambulances, 50 lits, 50 matelas et divers équipements médicaux destinés à améliorer la prise en charge des malades d'Ebola. Ces équipements bénéficieront également aux zones de santé voisines d'Ariwara, Adja, Aungba et Adi, situées à près de 90 kilomètres d'Aru.

Jusqu'à présent, ces structures sanitaires faisaient face à d'importantes difficultés dans l'évacuation rapide des cas suspects vers le centre de traitement d'Aru. Selon des sources médicales, cette situation augmentait les risques de propagation de l'épidémie dans ce territoire frontalier avec l'Ouganda, où plusieurs cas confirmés et des décès ont déjà été enregistrés.

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Le médecin-chef de la zone de santé d'Aru estime que cet appui logistique contribuera à renforcer la riposte ainsi que les mesures de prévention contre Ebola. Selon lui, la forte mobilité des populations, notamment en provenance de Mongwalu et de Bunia, deux zones touchées par l'épidémie, accroît le risque d'apparition de nouveaux cas.

Malgré ce renforcement des capacités logistiques, plusieurs défis persistent.

Les équipes de riposte restent confrontées à la résistance de certains habitants au respect des mesures de prévention ainsi qu'au manque de laboratoires mobiles dans plusieurs zones de santé, des contraintes qui compliquent davantage la lutte contre l'épidémie.