Madagascar: Foire des motos - L'électrique en mode séduction

Les passionnés des deux-roues ont été gâtés. Une soixantaine de stands, dont une trentaine de concessionnaires, ont exposé et vendu leurs produits lors de la 3e édition de la Foire des motos, du jeudi au samedi, au Palais des Sports à Mahamasina. Les scooters électriques ont séduit les visiteurs.

« Beaucoup de gens se méfient encore de la capacité des scooters électriques », relate Henriciah Gaston, commerciale de la marque chinoise Sunra. Les scooters électriques sont pratiques et économiques dans la capitale pour aller au travail ou faire les courses.

« J'utilise la Sunra F3 depuis septembre de l'an passé. Je n'ai changé jusqu'à présent qu'un roulement, outre les crevaisons », confie la responsable. La recharge de la batterie dure 6 heures, ce qui est suffisant pour parcourir 70 km.

« La F3 résiste au mauvais état des routes, aux embouteillages ainsi qu'aux montées de la capitale. Sa vitesse est limitée à 50 km/h. Conçue pour la ville, elle peut supporter une charge allant jusqu'à 150 kg », a-t-elle expliqué.

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Les motos électriques ont intégré le championnat de motocross ces dernières années, pour ne citer que la Stark Varg de Claudio Tida, multiple champion. La Direction générale de la sécurité routière (DGSR) a été présente à l'événement afin de sensibiliser les utilisateurs des deux-roues.

« Nous les sensibilisons au respect du Code de la route et au port des différentes protections dans le but de réduire le nombre d'accidents, non seulement en ville, mais aussi dans tout le pays. La négligence pourrait mettre en danger la vie d'autrui », souligne l'adjudant-chef Lova Rodin Rabemanantsoa, chef de la direction de la communication de la DGSR.