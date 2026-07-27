Madagascar: Spectacle - Revy Revy Mody Masoandro séduit un public de plus en plus jeune

27 Juillet 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Cassie Ramiandrasoa

La quatrième édition de Revy Revy Mody Masoandro a réuni hier un public de tous âges autour de Mahaleo, Samoëla et Lolo sy ny Tariny, dans une ambiance particulièrement festive.

Les jeunes ont répondu présent et largement contribué à l'ambiance de la quatrième édition de Revy Revy Mody Masoandro. Devant des gradins remplis, un public de différentes générations a chanté en chœur, dansé et repris avec enthousiasme les grands titres interprétés sur scène. Une fois encore, Mahaleo, Samoëla et Lolo sy ny Tariny ont réussi à rassembler les générations autour de la musique malgache.

Le spectacle a notamment été marqué par des moments de partage entre les artistes. Dama, Bebey, Benny et Samoëla ont interprété ensemble « Tady vita fatomaty » de Lolo sy ny Tariny. Avant le début de la prestation, Dama a également impressionné le public avec une démonstration de flûte réalisée avec les mains et la bouche. Sur « Izao tsy maintsy mihira », de Lolo sy ny Tariny, les trois artistes ont une nouvelle fois partagé la scène et démontré leur capacité à unir leurs voix avec harmonie. Le public a repris les paroles en chœur, tout en dansant et en profitant pleinement de la soirée.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le répertoire avait été soigneusement choisi pour répondre aux goûts des spectateurs. Des titres appréciés comme « Takaka », « Kapôty», « Potika sy Love», parmi plusieurs autres, ont particulièrement animé la salle. Le plus surprenant, Bekoto, membre du groupe Mahaleo, a également participé à la fête en interprétant notamment « Soly » et « Hafaliana », debout sur scène et chantant avec énergie. Après trois éditions, Revirevy Mody Masoandro poursuit une formule qui a déjà conquis son public.

Lire l'article original sur L'Express de Madagascar.

Tagged:
Copyright © 2026 L'Express de Madagascar. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.