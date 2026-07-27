Madagascar: Spectacle - Revy Revy Mody Masoandro séduit un public de plus en plus jeune

La quatrième édition de Revy Revy Mody Masoandro a réuni hier un public de tous âges autour de Mahaleo, Samoëla et Lolo sy ny Tariny, dans une ambiance particulièrement festive.

Les jeunes ont répondu présent et largement contribué à l'ambiance de la quatrième édition de Revy Revy Mody Masoandro. Devant des gradins remplis, un public de différentes générations a chanté en chœur, dansé et repris avec enthousiasme les grands titres interprétés sur scène. Une fois encore, Mahaleo, Samoëla et Lolo sy ny Tariny ont réussi à rassembler les générations autour de la musique malgache.

Le spectacle a notamment été marqué par des moments de partage entre les artistes. Dama, Bebey, Benny et Samoëla ont interprété ensemble « Tady vita fatomaty » de Lolo sy ny Tariny. Avant le début de la prestation, Dama a également impressionné le public avec une démonstration de flûte réalisée avec les mains et la bouche. Sur « Izao tsy maintsy mihira », de Lolo sy ny Tariny, les trois artistes ont une nouvelle fois partagé la scène et démontré leur capacité à unir leurs voix avec harmonie. Le public a repris les paroles en chœur, tout en dansant et en profitant pleinement de la soirée.

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Le répertoire avait été soigneusement choisi pour répondre aux goûts des spectateurs. Des titres appréciés comme « Takaka », « Kapôty», « Potika sy Love», parmi plusieurs autres, ont particulièrement animé la salle. Le plus surprenant, Bekoto, membre du groupe Mahaleo, a également participé à la fête en interprétant notamment « Soly » et « Hafaliana », debout sur scène et chantant avec énergie. Après trois éditions, Revirevy Mody Masoandro poursuit une formule qui a déjà conquis son public.