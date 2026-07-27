Madagascar: Concert - La relève de Ny Railovy fait un tabac

La quatrième génération de Ny Railovy a conquis un public venu nombreux au concert anniversaire « Ny Railovy 70 2.0 », présenté à guichets fermés hier au CCI Ivato.

Des générations réunies autour d'un même héritage musical. Pour son concert anniversaire « Ny Railovy 70 2.0 », la nouvelle génération de Ny Railovy a rempli l'amphithéâtre du CCI Ivato et offert près de trois heures trente de spectacle. Le public, composé notamment de tantes, d'oncles et de grands-parents, a repris les chansons en choeur et accompagné les artistes dans une ambiance chaleureuse.

Sur scène, la relève a revisité le répertoire du groupe avec une touche de modernité, sans perdre l'esprit qui fait son identité. La qualité de la sonorisation, les jeux de lumière, les projections sur les écrans latéraux et les images diffusées sur l'écran central ont accompagné une scénographie renouvelée. Les hommes du groupe, tous vêtus de costumes rouges, ont également marqué les esprits par leur tenue particulièrement soignée. « Il suffit d'écouter pour voir que le niveau est vraiment à la hauteur», estime un fan de longue date.

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Le spectacle s'est articulé autour de plusieurs titres, dont « Mbola misy izay tavela» en première partie, puis « Manirery » et « Aza dia miniana ». Le titre « Romy » a notamment réuni les huit chanteurs, soit six hommes et deux femmes, accompagnés de plusieurs musiciens.

Richesse

Cette quatrième génération réunit Hery Randriamahatana, Voahangy Rajaofetra, Nary Andriamahatana, Rinah, Toaiky Andriamahatana, Anthony Andriamahatana, Francky Rakotoniaina et Odon Ratsinjomanana, avec Dr Souleman à la présentation. Rinah, connue au sein du groupe M. Razafy, et Voahangy Rajaofetra, qui accompagne Ny Railovy depuis les années 1990, renforcent la présence féminine. La majorité des membres descend de la famille des fondateurs, tandis qu'Odon Ratsinjomanana apporte son expérience à la basse.

Créé en 1948 pour faire connaître ses compositions à la radio malgache, Ny Railovy a enregistré ses premiers morceaux avant de sortir son premier disque en 1956 et son premier album en 1957. Le groupe a ensuite multiplié les spectacles, les comédies musicales et les tournées. Après une période d'interruption, Biry relance la formation en 1988 avec la deuxième génération, notamment composée de Hery et de Nary Andriamahatana.

Le concert rend hommage aux fondateurs, notamment Jérôme Randria et Biry, à travers des chansons qui ont marqué l'histoire du groupe, comme « Raha Poety» et « Manga ny fitia ». Les six chanteurs et les deux chanteuses perpétuent également la richesse des harmonies vocales de Ny Railovy. Toaiky Andriamahatana, petit-fils de Pata, reprend notamment la célèbre voix aiguë de son grand-père, tandis que Hery, Nary et Toaiky se partagent les différentes parties vocales.

Fidèle à la tradition, le spectacle a mêlé musique, littérature, kabary et quelques chorégraphies, sans invité extérieur. Les anciens décors peints ont laissé place à une scénographie plus moderne, faite de projections vidéo, de jeux de lumière et de touches technologiques, tout en préservant l'esprit de Ny Railovy.