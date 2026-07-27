Madagascar: Palais des sports - Zay garde le tempo

Le groupe Zay a célébré ses 30 ans de scène lors d'un concert au Palais des Sports de Mahamasina, marqué par un hommage poignant à Nary, dont l'héritage musical continue de vivre.

La voix de Nary a résonné une nouvelle fois hier au Palais des Sports de Mahamasina. Au coeur d'un concert anniversaire placé sous le signe de l'émotion et de la nostalgie, le groupe Zay a rendu un hommage particulier à son ancien membre et leader, disparu durant la période de la Covid-19. Le moment le plus marquant est survenu lors de l'interprétation de « Indray andro any», accompagnée d'un hologramme de Nary. Aucun des membres présents, pas même les choristes, n'a chanté aux côtés de son image, laissant résonner seule la voix de l'artiste disparu.

La scène, installée au centre du Palais des Sports, était entourée de nombreux jeux de lumière et accueillait une dizaine d'artistes. Le groupe, composé de six membres, était accompagné de plusieurs musiciens, avec notamment un piano, des guitares basses, une batterie, un saxophone et de nombreux choristes. Le concert, qui s'est déroulé sans pause, a également fait résonner plusieurs titres phares, dont « Efa nomeko » et « Manahirana ». Avec « Ampy izay », le public s'est particulièrement déchaîné.

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À guichets fermés

Majoritairement jeune, le public était toutefois composé de plusieurs générations venues en famille ou entre amis. Beaucoup se sont levés pour chanter et danser au rythme des morceaux, témoignant de leur attachement à l'univers musical de Zay.

Ce concert anniversaire, annoncé à guichets fermés depuis longtemps, ouvre une année entière de célébration des 30 ans de scène du groupe. Face à l'engouement des fans, un espace spécial baptisé « Passy Hihaona» avait été aménagé pour répondre aux nombreuses demandes, juste autour de la scène.

Créé il y a trente ans, Zay a connu plusieurs formations. Parmi les membres fondateurs, trois sont encore présents. Après la disparition de Nantenaina en 2001, le groupe a également perdu Nary, puis Micka. Aujourd'hui, la formation compte six membres : Malala, Haingo, Mamy, Miora, Tovo, arrivé quelques années après la création du groupe, et Artie, qui l'a rejoint en 2018. Au fil de son parcours, Zay a publié sept albums et plusieurs singles populaires, tout en collaborant avec différentes maisons de production et de grandes entreprises et en multipliant les tournées à Antananarivo, dans les régions et en Europe.

Pour Malala, la disparition de Nary a laissé « un grand vide », mais son héritage demeure. « Personne ne remplacera Nary. Mais ce qu'il nous a transmis est resté vivant. Son style musical a été transmis et il ne changera pas », confie-t-elle. Certaines nouvelles chansons sont d'ailleurs composées collectivement à partir d'idées, de textes ou de mélodies laissés par Nary. « Nous réfléchissons chaque jour à la meilleure manière de faire vivre cet héritage », ajoute Malala.

« Tout s'est construit simplement, grâce à l'amour que le public porte au groupe. C'est à la fois une bénédiction et une passion pour la musique », souligne Haingo. Une passion qui continue aujourd'hui de faire vivre l'héritage de Nary à travers la musique de Zay.