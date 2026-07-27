Madagascar: Bevalala - Les gendarmes retrouvent une fillette en détresse

27 Juillet 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Gustave Mparany

Une écolière âgée de 10 ans a été retrouvée errant près du terrain de football de Bevalala, dans le fokontany de Malaho, commune rurale d'Ampanefy, le vendredi 24 juillet aux alentours de 19h10.

Alertés par un citoyen, les gendarmes du poste avancé d'Ankadivoribe se sont immédiatement rendus sur les lieux, où ils ont découvert la fillette. Celle-ci a déclaré s'appeler Nomena, être élève en classe de deuxième année à l'École primaire publique d'Ampefiloha et avoir été conduite dans le secteur par une camarade prénommée Lovasoa. Elle a expliqué avoir travaillé comme aide domestique aux côtés de cette dernière, sans toutefois se souvenir du lieu ni du nom de leur employeur, qu'elles auraient quitté depuis longtemps.

La fillette, d'environ 1,20 m, à la peau métisse et aux cheveux tressés, portait un sweat à capuche gris, un tee-shirt rouge, un short bleu marine et des sandales violettes. Elle a été conduite au bureau du poste avancé afin d'y être mise en sécurité, dans l'attente de l'arrivée de ses proches. Les autorités locales ont été informées et une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances de son errance, selon la gendarmerie.

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