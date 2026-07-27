Sénégal: Dakar et Alger réaffirment leur volonté de poursuivre le développement de leur coopération

Dakar — Le ministre de l'Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, Cheikh Niang, et son homologue algérien, Ahmed Attaf, ont réaffirmé la volonté commune des deux pays de poursuivre le développement de la coopération bilatérale, en marge d'une visite de travail du patron de la diplomatie sénégalaise en Algérie.

"À l'issue de leurs entretiens, les deux ministres ont réaffirmé leur volonté commune de consolider le dialogue politique et de poursuivre le développement de la coopération bilatérale, au bénéfice des deux pays et des peuples sénégalais et algérien frères", a indiqué, lundi, le ministère des Affaires étrangères sur le réseau social X.

Selon la même source, "cette rencontre a permis de faire le point sur la coopération entre le Sénégal et l'Algérie et d'examiner les perspectives de son renforcement dans plusieurs domaines d'intérêt commun".

Les deux parties ont également échangé sur des questions d'actualité régionale, continentale et internationale.

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Le chef de la diplomatie sénégalaise effectue, depuis vendredi, une visite de travail en République algérienne démocratique et populaire.

Samedi, Cheikh Niang a rencontré les représentants de la communauté sénégalaise établie en Algérie. Il a salué, à cette occasion, l'engagement des Sénégalais vivant dans ce pays, ainsi que leur contribution au développement de leur pays d'origine.

La rencontre a également permis d'examiner la situation des ressortissants sénégalais, en mettant l'accent sur les difficultés auxquelles ils sont confrontés au quotidien ainsi que sur les solutions à envisager, a fait savoir le ministère de l'Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur.