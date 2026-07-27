Sénégal: Le 'maître de la parole' Babacar Mbaye Ndaak s'est éteint

27 Juillet 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Le professeur Babacar Mbaye Ndaak, figure emblématique de la tradition orale sénégalaise, fondateur et président de l'Association des conteurs du Sénégal (Leeboon ci Leer), est décédé dans la nuit du dimanche 26 au lundi 27 juillet à Dakar, a-t-on appris de sources concordantes.

Surnommé le "Maître de la parole", Babacar Mbaye Ndaak a consacré sa vie à la sauvegarde, à la transmission et à la valorisation du patrimoine oral du Sénégal et de l'Afrique.

Enseignant en histoire-géographie, conteur, écrivain et formateur, il était reconnu comme l'un des plus grands défenseurs des arts du récit et de la tradition des griots au Sénégal.

Originaire de Ngourane, dans l'ancien Kajoor, il était issu d'une famille de traditionnistes et a fait du conte un véritable outil d'éducation, de transmission des valeurs et de cohésion sociale.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

À travers son association "Leeboon ci Leer", il a formé plusieurs générations de conteurs, de comédiens et de communicateurs, tout en oeuvrant au rayonnement de l'oralité sénégalaise au-delà des frontières nationales.

L'annonce de son décès a suscité une vive émotion dans les milieux culturels. Le conteur et directeur de Kër Leyti, Massamba Guèye, lui a rendu un hommage appuyé, saluant la mémoire d'un "guide, grand frère et protecteur" dont l'héritage continuera, selon lui, d'inspirer les générations futures.

La disparition de Babacar Mbaye Ndaak laisse un vide immense dans le paysage culturel sénégalais, tant son engagement en faveur de la préservation du patrimoine immatériel a marqué des décennies de transmission des savoirs et des traditions orales.

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2026 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.