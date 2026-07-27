Sénégal: Le 'maître de la parole' Babacar Mbaye Ndaak s'est éteint

Dakar — Le professeur Babacar Mbaye Ndaak, figure emblématique de la tradition orale sénégalaise, fondateur et président de l'Association des conteurs du Sénégal (Leeboon ci Leer), est décédé dans la nuit du dimanche 26 au lundi 27 juillet à Dakar, a-t-on appris de sources concordantes.

Surnommé le "Maître de la parole", Babacar Mbaye Ndaak a consacré sa vie à la sauvegarde, à la transmission et à la valorisation du patrimoine oral du Sénégal et de l'Afrique.

Enseignant en histoire-géographie, conteur, écrivain et formateur, il était reconnu comme l'un des plus grands défenseurs des arts du récit et de la tradition des griots au Sénégal.

Originaire de Ngourane, dans l'ancien Kajoor, il était issu d'une famille de traditionnistes et a fait du conte un véritable outil d'éducation, de transmission des valeurs et de cohésion sociale.

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À travers son association "Leeboon ci Leer", il a formé plusieurs générations de conteurs, de comédiens et de communicateurs, tout en oeuvrant au rayonnement de l'oralité sénégalaise au-delà des frontières nationales.

L'annonce de son décès a suscité une vive émotion dans les milieux culturels. Le conteur et directeur de Kër Leyti, Massamba Guèye, lui a rendu un hommage appuyé, saluant la mémoire d'un "guide, grand frère et protecteur" dont l'héritage continuera, selon lui, d'inspirer les générations futures.

La disparition de Babacar Mbaye Ndaak laisse un vide immense dans le paysage culturel sénégalais, tant son engagement en faveur de la préservation du patrimoine immatériel a marqué des décennies de transmission des savoirs et des traditions orales.