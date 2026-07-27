Sénégal: Grand Magal - L'assainissement et l'hydraulique, défis au coeur des préparatifs (Responsable)

Touba — L'assainissement, la voirie et l'approvisionnement en eau demeurent les principaux défis à relever pour un bon déroulement de l'édition 2026 du Grand Magal de Touba, compte tenu du contexte particulier lié à l'hivernage, a souligné le président de la commission culture et communication du comité d'organisation de cet événement, Serigne Cheikh Abdoul Ahad Mbacké Gaïndé Fatma.

"Le Magal se déroule dans un contexte particulier puisqu'on est en hivernage, avec tous les désagréments que cela peut causer. C'est ce qui explique notamment les difficultés d'assainissement auxquelles la ville est confrontée", a-t-il déclaré dans un entretien accordé à l'APS, en prélude à l'édition 2026 du Grand Magal de Touba, prévue le 2 août prochain.

Selon Serigne Cheikh Abdoul Ahad Mbacké Gaïndé Fatma, les autorités ont engagé depuis plusieurs années des programmes destinés à améliorer les infrastructures de la cité religieuse, notamment dans le domaine de l'assainissement.

Il a évoqué l'exécution en cours d'un important programme d'assainissement visant à renforcer les capacités de drainage et à réduire les inondations récurrentes dans certains quartiers.

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"Il y aura certainement encore quelques désagréments, parce que le programme n'est pas totalement achevé, mais l'essentiel est que les travaux avancent et que les populations aient une visibilité sur les améliorations attendues", a-t-il relevé.

Serigne Cheikh Abdoul Ahad Mbacké Gaïndé Fatma estime que la situation devrait s'améliorer cette année, le Magal 2026 devant se tenir un peu en début de saison des pluies.

Concernant le volet l'hydraulique, Touba dispose actuellement de près de quarante forages destinés à alimenter la ville en eau potable, a-t-il indiqué, ajoutant que le principal défi dans ce domaine ne réside pas dans les capacités de production, mais plutôt dans les pertes enregistrées sur le réseau de distribution.

"Les fuites causent énormément de pertes. Des efforts sont en train d'être consentis pour résorber ces problèmes", a expliqué Serigne Cheikh Abdoul Ahad Mbacké.

Il a également salué les mesures prises par l'Office des forages ruraux (OFOR) qui a commencé à déployer un dispositif de distribution d'eau dans plusieurs quartiers de la ville en prélude au Magal.

Serigne Cheikh Abdoul Ahad Mbacké Gaindé Fatma considère que ces actions devraient permettre de soulager les populations, même si elles ne suffiront pas à combler totalement le déficit hydrique auquel la cité religieuse reste confrontée.

Le président de la commission culture et communication du Grand Magal a, par ailleurs, insisté sur la nécessité d'accélérer les travaux de voirie, rappelant que plusieurs axes stratégiques menant vers la Grande Mosquée demeurent fortement dégradés.

"Les problèmes de voirie, d'assainissement et d'hydraulique sont connus. Les autorités en sont conscientes et déploient les efforts nécessaires pour y apporter des solutions durables", a-t-il dit.

Il a assuré que les différents services de l'État poursuivent l'exécution des engagements pris lors des réunions préparatoires du Magal, avant d'annoncer qu'une évaluation sera effectuée quelques jours avant l'événement, afin de mesurer l'état d'avancement des actions programmées.