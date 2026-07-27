Congo-Brazzaville: Hôpital de référence de Dolisie - Le service de pédiatrie rénové et équipé

Faisant partie de "Bana Dol", une dynamique associative qui rassemble " les enfants de Dolisie", le couple Mboukou-Kimbatsa a rénové et équipé le bâtiment abritant le service de pédiatrie de l'hôpital de référence de Dolisie, chef-lieu du département du Niari.

Le couple Mboukou-Kimbatsa a exprimé un élan de solidarité pour une meilleure prise en charge des malades. « Nous avons réhabilité les salles d'hospitalisation, installé le matériel médical et autres équipements », a fait savoir la ministre Irène Marie-Cécile Mboukou-Kimbatsa, remettant les clés à son collègue de la Santé et de la Population, Jean-Rosaire Ibara, en présence notamment du représentant de l'Organisation mondiale de la santé au Congo, le Dr Vincent Dossou Sodjinou.

La réhabilitation des installations électriques, le rétablissement de la fourniture en eau, la réfection complète du système septique, la construction d'un espace pour les gardes-malades et des emprises extérieures pour la protection du bâtiment sur une surface de 1400 m2, en béton armé, allongent la liste des travaux réalisés pour que ce service de pédiatrie fasse peau neuve.

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« Nous venons de recevoir un bâtiment totalement réhabilité et équipé. Merci pour votre accompagnement, le bonheur des bénéficiaires fait le nôtre », a déclaré le ministre de la Santé et de la Population qui a appelé, par ailleurs, le personnel et les malades à en faire bon usage.

L'initiative des deux bienfaiteurs est, en réalité, la réponse à une sollicitation faite par les autorités sanitaires du département du Niari lors des épidémies simultanées de Shigellose, de la fièvre typhoïde et du choléra, a expliqué la ministre Irène Marie-Cécile Mboukou-Kimbatsa. « C'est donc après une visite d'évaluation que nous nous sommes engagés, à hauteur de 25 millions de FCFA, pour réaliser ces travaux », a-t-elle rappelé.

Par la même occasion, la ministre a remis des kits d'hygiène aux femmes enceintes et à celles dont les enfants, nouveau-nés, sont pris en charge dans les salles du bâtiment de pédiatrie qui viennent d'être rénovées.