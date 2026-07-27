Congo-Brazzaville: Journée nationale du sport - Le pays réaffirme sa volonté de redynamiser le secteur

À l'occasion de la Journée nationale du sport, célébrée chaque dernier dimanche de juillet, le gouvernement, à travers le ministre en charge des Sports, Hugues Ngouélondélé, a dévoilé sa feuille de route pour faire du sport un pilier important du développement durable et de l'essor économique.

Instituée par le décret n°2005-650 du 9 décembre 2005, la Journée nationale du sport s'affirme comme un moment privilégié de rassemblement civique, de promotion de la santé et de réaffirmation de l'ambition souveraine du Congo. Placée sur le thème éloquent de « La redynamisation du sport congolais », l'édition 2026 a traduit la volonté politique des autorités de porter haut ce secteur dans le pays.

En effet, l'histoire sportive congolaise témoigne une vérité selon laquelle les résultats de haut niveau sont le résultat d'une formation rigoureuse de la jeunesse. La création du Centre national de formation de football de Brazzaville avait permis au pays de remporter la Coupe d'Afrique des nations juniors en 2007, avant d'atteindre la prestigieuse finale du tournoi international de Viareggio, en Italie, en 2023.

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Le ministre Hugues Ngouélondélé a aussi évoqué l'Académie Alima d'Oyo, née d'une synergie novatrice. Elle s'illustre déjà sur la scène internationale après seulement deux années d'existence, confirmant la pertinence de ce modèle.

Fort de ces succès, le gouvernement entend accélérer la cadence en promouvant, avec l'appui actif du secteur privé, l'implantation de centres de formation multidisciplinaires à travers tout le pays. En parallèle, une relance vigoureuse du sport scolaire et universitaire est amorcée, constituant le véritable vivier des futurs champions de la nation.

Selon Hugues Ngouélondélé, au-delà de ses vertus éducatives et sociales universelles, le sport représente aujourd'hui un secteur stratégique et créateur de richesses. Tourisme sportif, organisation de compétitions d'envergure continentale et internationale, essor des industries du sport et diversification des métiers associés ouvrent des perspectives inédites en matière d'investissement et d'emploi pour la jeunesse.

Si l'État assume pleinement ses responsabilités régaliennes, la réussite de cette ambition collective requiert une synergie nationale et une rigueur sans faille au sein du mouvement sportif. « Les fédérations sportives nationales, mandataires par délégation de l'État pour le développement des disciplines, sont appelées à incarner une gouvernance exemplaire, ancrée dans la transparence, l'éthique, la responsabilité et la quête permanente de l'excellence », a-t-il indiqué.

En unissant les énergies de la base au sommet, le sport congolais se dote des moyens indispensables pour reconquérir sa place de choix sur les scènes africaine et internationale.