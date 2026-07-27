Congo-Brazzaville: Métiers du numérique - Le « D-Clic Talent Connect » propulse des jeunes à Pointe-Noire

27 Juillet 2026
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)
Par Rude Ngoma

La capitale économique a accueilli, le 26 juillet, le D-Clic Talent Connect, une rencontre professionnelle organisée sous la forme d'un job dating, dans le cadre de la deuxième cohorte du programme D-Clic, formez-vous aux métiers du numérique, de l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF). L'événement a réuni près de cinquante jeunes apprenants et treize entreprises partenaires autour d'un objectif commun : favoriser l'insertion professionnelle des jeunes diplômés au numérique.

Après cinq mois de formation intensive, les bénéficiaires du programme ont eu l'occasion de présenter leurs profils, leurs compétences et leurs projets professionnels à des recruteurs lors d'entretiens individuels de cinq à dix minutes. Cette initiative visait à créer un lien direct entre les jeunes talents et les entreprises en quête de compétences dans le secteur du numérique.

Déployé pour la deuxième année consécutive au Congo dans les villes de Brazzaville, Pointe-Noire, Dolisie et Oyo, le programme D-Clic forme les jeunes aux métiers d'avenir. Les enseignements portent notamment sur le développement web et mobile, le référencement SEO, le marketing numérique, la cybersécurité, l'administration des bases de données, l'intelligence artificielle générative, le design graphique, la photographie et le montage vidéo assisté par l'intelligence artificielle. Les apprenants ont également réalisé un « Projet fil rouge », leur permettant de mettre en pratique les connaissances acquises en développant des solutions répondant à des problématiques réelles.

Organisé à l'ISEDD Be Green Academy, partenaire de cette deuxième édition à Pointe-Noire, le D-Clic Talent Connect a réuni treize structures, parmi lesquelles 10 000 codeurs, MYB Agency, Edutech Congo, Compluss, Cged, Vindozia, Shooting Stars Hub, Megaflux, JVC Business, MS Dametis & Écosystème, Viany Art et Culture et Capital Investissement. Ces échanges ont permis aux entreprises d'identifier de nouveaux profils qualifiés, tout en offrant aux jeunes des perspectives de stages, d'emplois et de collaborations.

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À travers cette initiative, l'OIF réaffirme son engagement en faveur du développement des compétences numériques et de l'employabilité des jeunes francophones. En rapprochant les organismes de formation et le secteur privé, le programme D-Clic entend contribuer à l'émergence d'une génération de professionnels capables d'accompagner la transformation numérique du Congo.

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