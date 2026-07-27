Congo-Brazzaville: Journée mondiale de prévention de la noyade - La Fédération congolaise de natation appelle à une mobilisation nationale

À l'occasion de la Journée mondiale de prévention de la noyade, célébrée le 25 juillet, la Fédération congolaise de natation (Féconat) a rappelé l'urgence d'une prise de conscience collective face à ce danger. Son président, Alain Kounoumono, a souligné les défis liés à l'hydrographie du pays, invitant les autorités compétentes à exercer des pressions sur le secteur privé afin d'accompagner concrètement les fédérations sportives nationales, notamment lors des activités d'intérêt public.

Traversé par de nombreux cours d'eau et doté d'importantes ressources aquatiques, le Congo fait face à un défi majeur de santé publique : la noyade, qui demeure l'une des principales causes de décès accidentels, en particulier chez les enfants et les jeunes. Face à cette réalité, la Féconat rappelle qu'« aucune noyade évitable ne doit être considérée comme une fatalité ».

Pour endiguer ce danger, un appel a été lancé aux parents, éducateurs, collectivités, établissements scolaires et clubs sportifs afin de renforcer la vigilance, de sensibiliser les plus jeunes aux comportements sécuritaires et de promouvoir l'apprentissage de la natation dès le plus jeune âge. « Une compétence essentielle qui contribue à protéger des vies », a plaidé Alain Kounoumono .

Une intégration internationale historique

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Cette édition de la Journée mondiale de prévention de la noyade a revêtu une signification particulière pour le pays, avec l'annonce officielle de l'intégration de la Féconat au sein du Conseil international de sauvetage et de sécurité aquatique. Une adhésion qui représente une étape majeure ouvrant de nouvelles perspectives de coopération internationale, de formation d'encadreurs qualifiés et de partage d'expertise pour réduire les accidents aquatiques en République du Congo.

Saluant l'engagement des partenaires, autorités publiques, entraîneurs, officiels et bénévoles, la Féconat réaffirme sa volonté de collaborer étroitement avec l'ensemble des forces vives de la nation pour faire de la prévention de la noyade une priorité nationale.