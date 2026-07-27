Afrique: Tennis - Les phases finales du groupe V de la Coupe Davis zone Afrique achevées à Brazzaville

Brazzaville a vibré au rythme du tennis continental du 20 au 25 juillet. Le pôle tennis de la capitale du Congo a abrité les phases finales de la Coupe Davis, Zone Afrique, groupe V, couronnant une semaine d'intenses compétitions sous le regard d'un public enthousiaste et des autorités sportives.

Organisé conjointement par la Fédération congolaise de tennis et la Fédération internationale de tennis, l'événement sportif d'envergure a rassemblé les meilleurs joueurs masculins de douze nations africaines. Il a permis de mettre en lumière l'émergence de jeunes talents et de récompenser l'excellence sportive.

Au terme d'une semaine de confrontations âprement disputées, c'est finalement la sélection du Cameroun qui s'est hissée sur la plus haute marche du podium, s'adjugeant la première place du tournoi. Grâce à leur détermination et à un parcours remarquable, les athlètes malgaches ont décroché la deuxième place.

La cérémonie de clôture, le 25 juillet, a été marquée par l'allocution de Franck Ayessa, représentant le ministre des Sports. Il a salué les excellentes conditions dans lesquelles s'est déroulée la compétition, mettant en avant le fair-play, le dynamisme et le professionnalisme des athlètes, des ramasseurs de balles et des techniciens.

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« Que chacun garde un souvenir mémorable de son séjour au Congo. Merci à l'instance internationale et à la fédération d'avoir mis notre pays à l'honneur en organisant cette compétition ici. Nous avons assisté à de très belles rencontres. Au nom du ministre des Sports, je déclare close la Coupe Davis », a-t-il déclaré.

Outre le pays hôte, le Congo, et les nations montées sur le podium, cette édition a vu la participation remarquée de délégations venues de neuf autres pays : l'Éthiopie, le Gabon, la Libye, la Mauritanie, le Rwanda, les Seychelles, la Tanzanie, l'Ouganda et la Zambie.

Ce rendez-vous sportif international confirme ainsi la capacité de Brazzaville à abriter des compétitions d'envergure et réaffirme la vitalité du tennis sur le continent africain.