Congo-Brazzaville: Visite guidée - Le président de l'Assemblée nationale du Bénin découvre le mémorial Pierre-Savorgnan-de-Brazza

En séjour à Brazzaville où il a pris part au deuxième colloque international sur les nouvelles tendances du droit processuel dans les États d'Afrique francophone, le président de l'Assemblée nationale du Bénin, le Pr Joseph Djogbénou, a visité le mémorial Pierre-Savorgnan-de-Brazza, le 24 juillet dernier.

Le président de l'Assemblée nationale du Bénin a été reçu au perron du mémorial Pierre-Savorgnan-de-Brazza par sa directrice générale, Bélinda Ayessa. Il a bénéficié d'une visite conduite par cette dernière et Marcel Bouessé, guide de ce mémorial. De cette visite, le Pr Joseph Djogbénou a découvert l'histoire de la capitale de la République du Congo, à travers les épopées de l'explorateur franco-italien, Pierre Savorgnan de Brazza, dont la ville capitale porte son nom.

Pour lui, cette visite qui a été l'un des temps forts de son séjour brazzavillois lui a permis de faire une immersion dans l'histoire, la culture ainsi que la mémoire du Congo et aussi l'histoire africaine. «Vous voyez à travers mon sourire la joie qui m'anime. Mais cette joie cache la grande émotion qui m'étreint de faire une immersion dans l'histoire de la République du Congo, mais surtout dans l'histoire africaine à un moment des grands troubles pendant lequel sortent des grands hommes. On peut bien penser et considérer que Savorgnan de Brazza fut un grand homme. Évidemment qu'il repose ici, c'est une formidable reconnaissance pour ce pays et pour l'Afrique. On ne peut pas venir seulement une fois, on va revenir. Je voudrais remercier la directrice générale du mémorial Pierre-Savorgnan-de-Brazza de savoir si bien présenter, de savoir si bien protéger, de savoir si bien conserver ce lieu», a souligné le président de l'Assemblée nationale du Bénin.

Notons que le deuxième colloque international de l'association africaine de droit processuel s'est tenu à Brazzaville du 23 au 25 juillet dernier, associant l'Université Marien-Ngouabi et le mémorial Pierre-Savorgnan-de-Brazza. Créée en octobre 2024, cette association a pour but de renforcer le dialogue entre chercheurs et praticiens et approfondir la doctrine du droit processuel en Afrique francophone.

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