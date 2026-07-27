Afrique: France-Gabon - La coopération militaire change de forme

La signature d'une lettre d'intention sur le camp Général de Gaulle, à l'occasion de la visite d'État du président Brice Clotaire Oligui Nguema à Paris, marque une nouvelle étape dans la redéfinition de la présence militaire française en Afrique centrale.

Plus qu'un accord technique, la lettre d'intention illustre une évolution profonde des rapports de défense entre Paris et Libreville, désormais fondés sur la formation, le transfert progressif de responsabilités et la convergence des intérêts stratégiques. En marge de la visite d'État du président gabonais, la ministre française des Armées et des Anciens combattants, Catherine Vautrin, s'est entretenue avec son homologue gabonaise, Brigitte Onkanowa, ministre d'État de la Défense nationale. Les deux responsables ont signé une lettre d'intention relative au camp Général de Gaulle, symbole historique de la coopération militaire franco-gabonaise.

« La signature de cette lettre d'intention traduit une volonté commune d'ancrer la relation de défense franco-gabonaise vers une approche partenariale rénovée », souligne le ministère français des Armées. Ce choix lexical n'est pas anodin. Il reflète la transformation de la doctrine française en Afrique, désormais orientée vers des partenariats de capacité plutôt que vers une présence militaire permanente. Pour Libreville, cette évolution répond à une priorité clairement assumée par le président Brice Clotaire Oligui Nguema : renforcer la souveraineté nationale tout en maintenant une coopération de haut niveau avec les partenaires historiques. Le futur transfert du camp Général de Gaulle, devenu depuis 2024 un pôle mixte de formation, s'inscrit dans cette logique de montée en puissance des forces armées gabonaises.

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Cette reconfiguration intervient dans un contexte où la France redessine l'ensemble de son dispositif militaire sur le continent. Après les retraits successifs du Mali, du Burkina Faso, du Niger, du Tchad et la réduction de ses effectifs dans plusieurs pays, Paris privilégie désormais une présence plus légère, centrée sur la formation, le renseignement, les opérations conjointes et le soutien aux armées partenaires. Le Gabon occupe, dans cette nouvelle architecture, une position particulière.

Situé au coeur du golfe de Guinée, il constitue un acteur essentiel de la sécurité maritime régionale, alors que cette façade atlantique concentre une part importante des exportations pétrolières africaines, des routes commerciales internationales et des enjeux liés à la piraterie, aux trafics illicites et à la criminalité transnationale. Les deux ministres ont ainsi confirmé leur engagement en faveur de la coprésidence franco-gabonaise du G7++ des Amis du golfe de Guinée en 2026, dont la prochaine réunion ministérielle se tiendra à Libreville en novembre. Ce forum est devenu l'un des principaux cadres de coordination entre États côtiers, partenaires internationaux et organisations régionales pour renforcer la sécurité maritime dans le golfe de Guinée.

Sur le plan géostratégique, cette coopération dépasse désormais le seul cadre bilatéral. Elle participe à la sécurisation d'un espace devenu stratégique pour l'approvisionnement énergétique de l'Europe, les échanges commerciaux internationaux et la stabilité de l'Afrique centrale. Pour Paris, le Gabon demeure un partenaire fiable dans une région où la compétition d'influence s'intensifie avec la montée en puissance de nouveaux acteurs, notamment la Chine, la Turquie, les pays du Golfe et, dans une moindre mesure, la Russie.

Pour Libreville, il s'agit de préserver une coopération militaire de qualité tout en affirmant une diplomatie d'équilibre, fondée sur la diversification de ses partenariats. La lettre d'intention signée à Paris dépasse ainsi le simple avenir du camp Général de Gaulle. Elle symbolise l'émergence d'une nouvelle génération de relations franco-africaines, dans lesquelles la souveraineté des États partenaires, le transfert de compétences et la sécurité collective remplacent progressivement les logiques héritées de la Françafrique. Dans un environnement régional marqué par les recompositions stratégiques, la coopération franco-gabonaise cherche désormais à conjuguer influence, confiance et responsabilité partagée.