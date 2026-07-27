Congo-Brazzaville: Economie nationale - L'encours total de la dette publique chiffré à plus de 9 483 milliards FCFA

Dans son rapport présenté le 23 juillet au cours de la séance plénière consacrée à l'adoption de la loi de finances rectificative exercice 2026, la Commission économie, finances et contrôle de l'exécution du budget (Ecofin) de l'Assemblée nationale a fait état du montant cumulé des engagements financiers empruntés et non remboursés par l'État et ses administrations à fin mai dernier.

À fin mai 2026, l'encours total de la dette s'est élevé à 9 483,04 milliards FCFA (soit 98,03 0/0 du produit intérieur brut), dont 58,33 % (5 531,53 milliards FCFA) au titre de la dette intérieure et 41,67% (3 951 ,50 milliards de FCFA) au titre de la dette extérieure. Selon la commission Ecofin, la dette intérieure est principalement portée par le marché sous régional des titres publics, via les Obligations du trésor assimilables et les Bons du trésor assimilables (2 957,80 milliards FCFA), suivi de la dette non conventionnée (1 324,46 milliards FCFA), puis de la dette conventionnée (1 249,27 milliards FCFA).

La dette non conventionnée, quant à elle, est portée essentiellement par le poids de la dette sociale (678,96 milliards FCFA), tandis que la dette conventionnée est dominée par la dette envers la Banque des Etats de l'Afrique centrale (553,93 milliards FCFA). « La dette extérieure est répartie de façon assez équilibrée entre les créanciers commerciaux : 1 411 milliards FCFA, les bilatéraux : 1312,11 milliards FCFA et les multilatéraux : 1 227,94 milliards FCFA », a présenté la commission Ecofin.