Cote d'Ivoire: Prix d'excellence - Bouaké récompense ses meilleurs élèves

27 Juillet 2026
Fratmat.info (Abidjan)
Par Franck Yeo

Dans le cadre de la promotion de la culture de l'excellence, le conseil municipal de Bouaké avec à sa tête le maire Amadou Koné, a organisé le dimanche 26 juillet 2026, à l'hôtel de ville, la première édition du prix d'excellence.

Placée sous le haut patronage du ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Prof Adma Diawara, et sous le patronage du ministre de l'Education nationale, de l'alphabétisation et de l'enseignement technique, N'Guessan Koffi, cette édition a vu le sacre des élèves Silué Aubain Nathan, du lycée classique de Bouaké et Soro Katiéné Mariam, du lycée des jeunes filles de Bouaké ont remporté respectivement les supers prix Alassane Ouattara et Amadou Koné.

En effet, Silué Aubain Nathan a obtenu 331 points au Baccalauréat série C, soit 16,55 de moyenne tandis que Soro Katiéné Mariam s'en est sortie avec 326 points, soit 16,30 de moyenne. Plus de 80 prix ont été attribués aux élèves et étudiants, et 15 autres aux établissements scolaires pour leur performance et surtout le travail remarquable abattu au cours de l'année scolaire écoulée.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le maire de la commune de Bouaké, Amadou Koné, a saisi l'opportunité pour rappeler que depuis 2011, sous le leadership du Président de la République Alassane Ouattara, d'importants investissements ont été consentis en faveur de la modernisation des infrastructures scolaires et universitaires renforçant ainsi, la compétitivité et la qualité du système scolaire ivoirien. Il a en outre, salué les élèves, étudiants, enseignants et formateurs dont les parcours exemplaires incarnent la rigueur, la discipline et la culture de l'excellence.

Lire l'article original sur Fratmat.info.

Tagged:
Copyright © 2026 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.