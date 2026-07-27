Cote d'Ivoire: Prix d'excellence - Bouaké récompense ses meilleurs élèves

Dans le cadre de la promotion de la culture de l'excellence, le conseil municipal de Bouaké avec à sa tête le maire Amadou Koné, a organisé le dimanche 26 juillet 2026, à l'hôtel de ville, la première édition du prix d'excellence.

Placée sous le haut patronage du ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Prof Adma Diawara, et sous le patronage du ministre de l'Education nationale, de l'alphabétisation et de l'enseignement technique, N'Guessan Koffi, cette édition a vu le sacre des élèves Silué Aubain Nathan, du lycée classique de Bouaké et Soro Katiéné Mariam, du lycée des jeunes filles de Bouaké ont remporté respectivement les supers prix Alassane Ouattara et Amadou Koné.

En effet, Silué Aubain Nathan a obtenu 331 points au Baccalauréat série C, soit 16,55 de moyenne tandis que Soro Katiéné Mariam s'en est sortie avec 326 points, soit 16,30 de moyenne. Plus de 80 prix ont été attribués aux élèves et étudiants, et 15 autres aux établissements scolaires pour leur performance et surtout le travail remarquable abattu au cours de l'année scolaire écoulée.

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Le maire de la commune de Bouaké, Amadou Koné, a saisi l'opportunité pour rappeler que depuis 2011, sous le leadership du Président de la République Alassane Ouattara, d'importants investissements ont été consentis en faveur de la modernisation des infrastructures scolaires et universitaires renforçant ainsi, la compétitivité et la qualité du système scolaire ivoirien. Il a en outre, salué les élèves, étudiants, enseignants et formateurs dont les parcours exemplaires incarnent la rigueur, la discipline et la culture de l'excellence.