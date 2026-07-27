Cote d'Ivoire: Ouellé - Un jeune homme tué, des violences éclatent contre des présumées prostituées

La ville de Ouellé, dans le Iffou, a vécu une forte tension le dimanche 26 juillet 2026, après la mort d'un jeune homme de 24 ans. Des représailles contre des femmes considérées comme des prostituées ont eu lieu, mais la situation s'est calmée en fin de journée grâce à l'intervention de la police.

D'après AIP, la victime, un maçon ivoirien de 24 ans nommé K.M., aurait été tuée par un coup de couteau dans le quartier Commerce après une dispute pendant une passe. Selon les premières informations, la femme concernée aurait demandé à plusieurs de ses collègues de frapper le jeune homme avec un couteau, ce qui a causé sa mort. L'annonce de ce drame a suscité une forte colère parmi les gens. Dès 5 heures du matin, des groupes de jeunes ont visé plusieurs endroits connus pour être des quartiers de prostituées. Trois endroits ont été brûlés et plusieurs femmes ont subi des violences, tandis que d'autres ont pu se cacher chez des habitants ou dans la forêt pour échapper aux représailles.

Face à cette montée de violence, des renforts de la gendarmerie nationale ont été envoyés depuis Daoukro. Les forces de sécurité ont arrêté deux personnes. Les gendarmes ont aussi protégé les femmes qui s'étaient cachées chez des habitants ou dans la brousse, puis les ont mises à l'abri pour éviter d'autres violences.

Une enquête devrait clarifier les circonstances de la mort du jeune homme et les responsabilités des violences qui ont suivi.

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