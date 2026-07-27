Cameroun: Un pasteur voit en Cabral Libii le successeur de Paul Biya

En désignant Cabral Libii comme le successeur naturel de Paul Biya, le pasteur Dieunedort Kamdem a mis le feu aux poudres sur la scène politique camerounaise.

Le 12 octobre 2025, Paul Biya était réélu président du Cameroun avec 53,66 % des voix . Moins d'un an plus tard, une déclaration choc vient raviver les spéculations sur l'après-Biya. Invité de l'émission Obama Time sur Actualité 1, le pasteur Dieunedort Kamdem, de retour au Cameroun après dix ans d'exil , a livré une prophétie politique qui secoue déjà la toile.

Il n'a pas seulement prédit le départ du président il a nommé son successeur : Cabral Libii, le leader charismatique du Parti camerounais pour la réconciliation nationale (PCRN).

La séquence est devenue virale en quelques heures. Sur les réseaux sociaux, les réactions fusent. Indignation chez les soutiens du régime, espoir dans les rangs de l'opposition, curiosité chez les indécis. Mais au-delà du buzz, une question se pose : cette prophétie n'est-elle que le fruit d'une conviction religieuse, ou y a-t-il derrière un calcul politique plus fin ?

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Dieunedort Kamdem, une figure controversée du paysage religieux

Surnommé le « Général de Dieu », le pasteur Dieunedort Kamdem Nounga incarne à lui seul les paradoxes du néo-pentecôtisme camerounais. Fondateur de la « Cathédrale de la Foi » à Yaoundé , il est à la tête d'une véritable holding spirituelle et médiatique : quatre stations de radio, un journal, une chaîne de télévision, une école de formation de pasteurs .

Son parcours est jalonné de controverses. Accusé en 2016 d'escroquerie liée à une entreprise de placement d'argent en Côte d'Ivoire, il avait quitté le Cameroun pour le Canada, avant de s'installer à Abidjan . Après près de cinq ans de procédures, les juridictions ivoiriennes ont finalement prononcé son innocence, ouvrant la voie à son retour au Cameroun en juillet 2026 .

Son arrivée à l'aéroport de Yaoundé-Nsimalen n'a attiré qu'une dizaine de fidèles . Mais un geste a marqué les esprits : une fois sorti de l'aéroport, l'homme s'est prosterné de tout son long et a baisé le sol camerounais . La scène, soigneusement filmée et relayée, est devenue virale.

Une prédiction politique qui résonne avec l'histoire

Sur le plateau d'Obama Time, Dieunedort Kamdem a puisé dans l'histoire pour étayer sa prophétie. Il a évoqué l'héritage d'Ahmadou Ahidjo, le premier président du Cameroun, qui a quitté le pouvoir le 4 novembre 1982 après 22 ans de règne . Paul Biya, arrivé à la présidence le 6 novembre 1982, est aujourd'hui au pouvoir depuis plus de 43 ans.

« Paul Biya quittera un jour le pouvoir, tout comme son prédécesseur l'a fait. Et les Camerounais regretteront finalement son départ », a déclaré le pasteur.

Mais c'est la suite qui a provoqué l'onde de choc : selon lui, Cabral Libii est le meilleur candidat pour succéder à Paul Biya.

Un parcours politique en accélération

Le choix du nom n'est pas anodin. Cabral Libii, président du PCRN, s'est imposé ces dernières années comme l'une des figures politiques montantes du Cameroun . À 45 ans, il incarne un renouveau générationnel dans un paysage politique dominé par des octogénaires.

Son message résonne particulièrement auprès des jeunes Camerounais. Son programme, structuré autour de cinq axes majeurs, propose une vision audacieuse et tournée vers l'avenir . Il prône notamment le bilinguisme obligatoire dès l'école primaire , une souveraineté numérique ambitieuse et une refonte administrative qui transformerait les dix régions actuelles en vingt-cinq régions communautaires .

Un score qui lui donne une légitimité

À l'élection présidentielle du 12 octobre 2025, Cabral Libii a terminé troisième avec 3,41 % des voix, derrière Paul Biya (53,66 %) et Issa Tchiroma Bakary (35,19 %) . Un score national modeste, certes, mais qui renforce sa position comme l'une des voix principales de l'opposition camerounaise.

Depuis l'élection, le leader du PCRN a poursuivi ses tournées à travers le pays et prépare son parti aux prochaines élections municipales et législatives. Sa détermination est intacte, et cette prophétie pourrait bien lui offrir une visibilité inattendue.

Quand le religieux rencontre le politique

Au Cameroun, les prophéties politiques ne sont pas rares. Des figures religieuses s'expriment régulièrement sur l'avenir du pays. Guy Parfait Songue, par exemple, avait prédit la mort de Paul Biya avant la présidentielle de 2025 prédiction qui ne s'est pas réalisée.

La déclaration de Dieunedort Kamdem s'inscrit dans cette tradition, mais avec une différence de taille : elle désigne un successeur identifiable, et non un événement hypothétique. En nommant Cabral Libii, le pasteur ne se contente pas d'annoncer un changement il prend parti.

Cette prise de position interroge. Dieunedort Kamdem a-t-il des liens avec le PCRN ? Joue-t-il un rôle d'influenceur politique ? Ou s'agit-il simplement d'une conviction personnelle, nourrie par sa lecture de la situation politique ?

Aucun élément ne permet actuellement d'établir un lien formel entre le pasteur et le parti de Cabral Libii. L'intéressé n'a pas commenté sa déclaration depuis l'émission.

Le poids des prophéties dans la culture politique camerounaise

Les prophéties politiques ne sont pas de simples faits divers au Cameroun elles façonnent parfois l'opinion. L'histoire récente du pays montre que les déclarations prophétiques peuvent influencer les dynamiques politiques, en particulier dans un contexte où la succession de Paul Biya reste la grande inconnue.

Après le Core Update de Google de mars 2026, les médias qui couvrent ce type de sujets doivent distinguer clairement les faits confirmés des allégations. Cette prudence est d'autant plus nécessaire que le sujet touche à la fois à la religion et à la politique deux domaines où les passions s'enflamment facilement.

La question de la succession reste ouverte

À 93 ans (né le 13 février 1933), Paul Biya est le plus vieux président au monde . La question de sa succession est sur toutes les lèvres, mais reste officiellement taboue au sein du Rassemblement démocratique du peuple camerounais (RDPC), le parti au pouvoir.

La prophétie de Dieunedort Kamdem, en nommant Cabral Libii, bouscule ce silence. Elle propose un scénario alternatif à la succession « naturelle » que certains imaginent au sein du parti présidentiel.

Cabral Libii, un outsider qui capitalise

Si la prophétie ne fait pas de Cabral Libii le favori de la prochaine élection, elle lui offre une exposition médiatique précieuse. Dans un pays où l'opposition peine à exister face à la machine électorale du RDPC, toute visibilité est bonne à prendre.

Le leader du PCRN a su transformer son score de 2025 en tremplin. Ses tournées à travers le pays, son programme détaillé et sa jeunesse relative en font un candidat crédible pour l'avenir. La prophétie du pasteur, qu'elle soit sincère ou calculée, ajoute une couche de mystère à son parcours.

Les Camerounais regretteront-ils le départ de Paul Biya ?

La déclaration du pasteur selon laquelle les Camerounais « regretteront » le départ de Paul Biya est peut-être la plus controversée. Dans un pays marqué par des décennies de régime autoritaire, une crise anglophone qui s'éternise et des défis économiques majeurs, l'idée que le départ du président puisse être regretté divise profondément l'opinion.