Tunisie: Hammamet - Un déversement d'eaux usées sur la plage Yasmine en pleine saison estivale

Un important déversement d'eaux usées a été constaté, dimanche, sur la plage Yasmine, située au centre-ville de Hammamet, suscitant l'indignation des estivants et des riverains en pleine haute saison touristique.

Le membre du conseil local de Hammamet, Abdel Sattar Nefzaoui, a indiqué, dans une déclaration à Diwan FM, avoir constaté l'écoulement de quantités importantes d'eaux usées vers la plage. Il a qualifié la situation de « grave », estimant qu'elle constitue une menace directe pour l'activité touristique au moment où la station balnéaire accueille un afflux important de vacanciers.

Selon le responsable local, le conseil de Hammamet avait déjà alerté à plusieurs reprises les autorités compétentes sur les conséquences de la dégradation de la situation environnementale. Des correspondances ont notamment été adressées aux autorités locales et régionales, au gouvernorat de Nabeul, au directeur régional de l'Office national de l'assainissement (ONAS) à Nabeul ainsi qu'au ministre de l'Environnement afin de réclamer une intervention rapide.

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Parmi les mesures demandées figurait la mise à disposition d'un camion de pompage permettant d'intervenir immédiatement pour aspirer les eaux usées, déboucher les réseaux d'assainissement et prévenir la répétition de tels incidents.

Abdel Sattar Nefzaoui a également appelé les autorités concernées à mettre en oeuvre une solution durable à ce problème, soulignant ses répercussions sur la santé publique en raison de la pollution des eaux de baignade et des nuisances olfactives qu'il engendre.

Cet incident intervient en pleine saison estivale, alors que les plages de Hammamet enregistrent une forte fréquentation, ravivant les inquiétudes quant à l'impact des dysfonctionnements du réseau d'assainissement sur l'environnement et sur l'image de l'une des principales destinations touristiques du pays.