Tunisie: Orientation universitaire - Démarrage de la session principale avec plus de 1200 nouveaux cursus

27 Juillet 2026
La Presse (Tunis)

La session principale d'orientation universitaire s'ouvre ce lundi 27 juillet 2026 pour l'ensemble des lauréats du baccalauréat 2026, et se poursuivra jusqu'au 31 juillet.

D'après la cheffe du service de l'orientation universitaire à la Direction générale des affaires étudiantes du ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, le guide d'orientation de cette année s'enrichit de 1 204 nouveaux parcours.

Dans un communiqué officiel, le ministère rappelle que toutes les démarches d'orientation s'effectuent exclusivement en ligne via le site officiel (www.orientation.tn), au moyen d'un mot de passe individuel et confidentiel attribué à chaque candidat.

De son côté, Lassaad Dridi, sous-directeur à la Direction générale des Affaires Etudiantes, appelle les bacheliers à formuler leurs voeux avec le plus grand soin. Il souligne que de nombreuses révisions ont été apportées aux différentes filières afin de les rendre plus adaptées aux exigences du marché du travail ainsi qu'aux évolutions scientifiques et technologiques actuelles.

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